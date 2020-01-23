Из зала сената США вывели протестующего в поддержку Трампа

Выступавший в момент протеста депутат палаты представителей Хаким Джеффрис был вынужден ненадолго прервать свою речь в пользу импичмента Трампу. Депутаты из палаты представителей выступают на суде от стороны обвинения.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.