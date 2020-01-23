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2020-01-23T04:19+0300
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Из зала сената США вывели протестующего в поддержку Трампа
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РИА Новости

Из зала сената США вывели протестующего в поддержку Трампа

04:19 23.01.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Протестующего мужчину вывели из галереи для посетителей в сенате США, где проходит процесс по импичменту президенту Дональду Трампу, трансляцию заседания ведут американские телеканалы.
"Снимите обвинения с Дональда Трампа!" - кричал мужчина, которого быстро одолели и заковали в наручники охранники.
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Трамп перед слушаниями об импичменте заявил, что он "уверен в сенате"
Выступавший в момент протеста депутат палаты представителей Хаким Джеффрис был вынужден ненадолго прервать свою речь в пользу импичмента Трампу. Депутаты из палаты представителей выступают на суде от стороны обвинения.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь. Трамп отрицает обвинения.
Президент США Дональд Трамп
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Трампа пригласили в сенат последить за ходом процесса по импичменту
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