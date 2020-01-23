Детсады Владивостока и Благовещенска проверяют после "минирования"

ВЛАДИВОСТОК/БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв - РИА Новости. Информация о "минировании" поступила в детсады Информация о "минировании" поступила в детсады Владивостока Благовещенска , ее проверяют.

"Три детсада эвакуируют, детей эвакуируем по теплым помещениям, родителей предупреждают", - сказал РИА Новости представитель мэрии Владивостока.

В то же время в администрации Благовещенска сообщили, что на текущий момент сообщения о "минировании" поступили в восемь детских садов города.

"Сообщения о минировании снова поступают в детские сады Благовещенска. На текущий момент поступили сообщения о минировании девяти корпусов восьми дошкольных образовательных учреждений. Сообщения продолжают поступать. Оперативные службы работают по указанным адресам. Во всех учреждениях ведется эвакуация в установленном порядке", - сообщает администрация Благовещенска.

Один из детских садов уже проверили правоохранители. "Вызов ложный", - уточняет администрация.