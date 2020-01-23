Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T05:25+0300
https://ria.ru/20200123/1563761043.html
Детсады Владивостока и Благовещенска проверяют после "минирования"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

Детсады Владивостока и Благовещенска проверяют после "минирования"

04:13 23.01.2020 (обновлено: 05:25 23.01.2020)
1253
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ВЛАДИВОСТОК/БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв - РИА Новости. Информация о "минировании" поступила в детсады Владивостока и Благовещенска, ее проверяют.
"Три детсада эвакуируют, детей эвакуируем по теплым помещениям, родителей предупреждают", - сказал РИА Новости представитель мэрии Владивостока.
В то же время в администрации Благовещенска сообщили, что на текущий момент сообщения о "минировании" поступили в восемь детских садов города.
"Сообщения о минировании снова поступают в детские сады Благовещенска. На текущий момент поступили сообщения о минировании девяти корпусов восьми дошкольных образовательных учреждений. Сообщения продолжают поступать. Оперативные службы работают по указанным адресам. Во всех учреждениях ведется эвакуация в установленном порядке", - сообщает администрация Благовещенска.
Один из детских садов уже проверили правоохранители. "Вызов ложный", - уточняет администрация.
В декабре и январе школы и детсады на Дальнем Востоке уже несколько раз эвакуировали из-за аналогичных сообщений. Угрозы не подтверждались.
Статуя Фемиды
Вчера, 11:38
В Москве семь судов эвакуируют из-за сообщений о минировании
010142
Обсудить 1
Массовые звонки о "минировании" зданий в РоссииДальний ВостокВладивостокБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае сорок детсадов эвакуировали из-за "минирования"
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
Лента новостейМолния