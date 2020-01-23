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2020-01-23T04:07+0300
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Мадуро поставил цель привести инфляцию к однозначному показателю
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РИА Новости

Мадуро поставил цель привести инфляцию к однозначному показателю

04:07 23.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэльские боливары
Венесуэльские боливары
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэльские боливары . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 янв – РИА Новости. Гиперинфляцию в Венесуэле возможно замедлить и привести к однозначному уровню, это цель для властей, сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с представителями малого бизнеса.
"Мы должны придерживаться наших целей: стабилизировать валютно-обменную систему … замедлить гиперинфляцию, вызванную политическими и внешними факторами экономической войны и привести инфляцию, это наша цель, к однозначному показателю, мы этого достигнем", - сказал он.
Заявление президента транслировалось в Twitter.
В октябре 2019 года Международный валютный фонд резко пересмотрел прогноз по инфляции в Венесуэле, вместо 10.000.000% в 2019 и 2020 годах он ожидает ее теперь на уровне 200.000% в 2019-м и 500.000% в 2020 году.
В июле директор департамента Западного полушария МВФ Алехандро Вернер говорил журналистам, что месячная инфляция в Венесуэле замедлилась благодаря действиям ее ЦБ.
Министерство финансов США в Вашингтоне
21 января, 22:46Попытка госпереворота в Венесуэле
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Николас МадуроВенесуэлаВ мире
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