Мадуро поставил цель привести инфляцию к однозначному показателю

"Мы должны придерживаться наших целей: стабилизировать валютно-обменную систему … замедлить гиперинфляцию, вызванную политическими и внешними факторами экономической войны и привести инфляцию, это наша цель, к однозначному показателю, мы этого достигнем", - сказал он.

В октябре 2019 года Международный валютный фонд резко пересмотрел прогноз по инфляции в Венесуэле, вместо 10.000.000% в 2019 и 2020 годах он ожидает ее теперь на уровне 200.000% в 2019-м и 500.000% в 2020 году.