Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T09:28+0300
https://ria.ru/20200123/1563760946.html
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/156371/82/1563718214_0:88:2995:1773_1036x0_80_0_0_04f8f42104b7af5c9afb17c854e3e5a1.jpg
РИА Новости

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

04:05 23.01.2020 (обновлено: 09:28 23.01.2020)
25698
© REUTERS / Jason LeeДевушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
ПЕКИН, 23 янв — РИА Новости. Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения. Уточняется, что 95 человек находятся в тяжелом состоянии.
Ранее было известно о 473 заболевших и 17 умерших.
Вирус распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения КНР.
За прошедшие сутки зарегистрирован 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Все умершие — в основном люди старше 65 лет.
Итоги дня
Коронавирусная тревога в России
Вчера, 21:04
В 13 провинциях также зафиксированы 257 эпизодов с подозрением на новый тип коронавируса.
По одному случаю выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване; по одному — в США, Японии, Южной Корее, три — в Таиланде.
Под медицинскими наблюдением находятся 4928 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Известно, что он передается от человека к человеку.
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Вчера, 22:09
СМИ сообщили о запрете жителям Ухани покидать город из-за коронавируса
198411031242
Обсудить 16
ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Недавно в передаче "На самом деле" от 26.12.2019, посвящённая предсказанием Ванги,речь шла о грядущей неизвестной эпидемии, один молодой учёный, с пафосом сказал :"Никакой неизвестной эпидемии, мы не предвидим, не всё что Ванга предсказывала - сбывается" Надо перечитывать иногда предсказания, господа молодые учёные!
23 января, 04:59
Robin Bobin
3100013
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
19:30Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
19:29Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
Лента новостейМолния