В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине

ПЕКИН, 23 янв — РИА Новости. Число заболевших Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения. Уточняется, что 95 человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее было известно о 473 заболевших и 17 умерших.

Вирус распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения КНР.

За прошедшие сутки зарегистрирован 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Все умершие — в основном люди старше 65 лет.

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В 13 провинциях также зафиксированы 257 эпизодов с подозрением на новый тип коронавируса.

По одному случаю выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване; по одному — в США, Японии, Южной Корее, три — в Таиланде.

Под медицинскими наблюдением находятся 4928 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.