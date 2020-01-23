В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

ПЕКИН, 23 янв — РИА Новости. Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения. Уточняется, что 95 человек находятся в тяжелом состоянии.
Ранее было известно о 473 заболевших и 17 умерших.
Вирус распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения КНР.
За прошедшие сутки зарегистрирован 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Все умершие — в основном люди старше 65 лет.
В 13 провинциях также зафиксированы 257 эпизодов с подозрением на новый тип коронавируса.
По одному случаю выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване; по одному — в США, Японии, Южной Корее, три — в Таиланде.
Под медицинскими наблюдением находятся 4928 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Известно, что он передается от человека к человеку.