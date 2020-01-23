Горящий в Охотском море траулер все еще не начали тушить

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Спасательное судно вторые сутки не может приступить к тушению пожара на траулере "Энигма Астралис" в Охотском море из-за опасности подойти близко, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Рыболовецкий траулер загорелся во вторник в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" подошло к траулеру для тушения пожара, ожидается, что оно и отбуксирует судно в порт. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет. Накануне спасатель не мог приступить к разведке и тушению из-за открытого огня на борту судна. В Росрыболовстве сообщали, что вероятность взрыва технических жидкостей на судне остаётся высокой.
"Нет (еще не начали тушить), ещё с одной стороны открытое пламя, подходить близко опасно", - сказал собеседник.