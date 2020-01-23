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В Латвии прокомментировали введение санкций США против мэра Вентспилса
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РИА Новости

В Латвии прокомментировали введение санкций США против мэра Вентспилса

03:57 23.01.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу . Архивное фото
РИГА, 23 янв - РИА Новости. Введение санкций США против мэра латвийского города Вентспилс Айвара Лембергса имеет сомнительную юридическую основу, заявил журналистам в среду бывший премьер-министр Латвии Индулис Эмсис.
Минфин США еще 9 декабря ввел санкции против 17 человек, включая граждан Сербии, Латвии, Камбоджи и Венесуэлы, и 29 юрлиц из этих стран в рамках "Глобального акта Магнитского". Мэр Вентспилса и один из богатейших людей Латвии Айвар Лембергс также попал под санкции. После этого он заявил, что ушел с должности члена правления Вентспилсского свободного порта.
"Мне стыдно - и за себя, и за свою нацию, что какая-то телеграмма непонятно откуда… это не латвийская структура, не имеющая к нам никакого отношения, а мы должны на это реагировать. Это абсолютно неприемлемо для национального самосознания, что подобные заявления проходят без какой-либо правовой оценки. Введение санкций против мэра Вентспилса имеют сомнительную юридическую основу", - сказал Эмсис журналистов.
Он также критически высказался об аргументах США, применившей санкции в отношении мэра Вентспилса.
"Это все просто бла-бла-бла. Никаких юридических оснований у этого нет. Ни один документ не свидетельствует об этом. Латвия в очередной раз показала, что государственное самосознание у нее находится на очень низком уровне. Это грустно, стыдно и плохо. Если есть какие-то проблемы, то их надо решать в правовом государстве", - сказал Эмсис.
Латвия является членом ЕС с 2004 года. Республика остается одной из самых бедных среди всех стран-участниц этого объединения.
Участники митинга сторонников лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Каракасе
13 января, 19:24
США расширили санкции против Венесуэлы
201091120
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СанкцииМинистерство финансов СШАЛатвияСШАВ мире
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