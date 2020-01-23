В Латвии прокомментировали введение санкций США против мэра Вентспилса

РИГА, 23 янв - РИА Новости. Введение санкций Введение санкций США против мэра латвийского города Вентспилс Айвара Лембергса имеет сомнительную юридическую основу, заявил журналистам в среду бывший премьер-министр Латвии Индулис Эмсис.

Минфин США еще 9 декабря ввел санкции против 17 человек, включая граждан Сербии, Латвии, Камбоджи и Венесуэлы, и 29 юрлиц из этих стран в рамках "Глобального акта Магнитского". Мэр Вентспилса и один из богатейших людей Латвии Айвар Лембергс также попал под санкции. После этого он заявил, что ушел с должности члена правления Вентспилсского свободного порта.

"Мне стыдно - и за себя, и за свою нацию, что какая-то телеграмма непонятно откуда… это не латвийская структура, не имеющая к нам никакого отношения, а мы должны на это реагировать. Это абсолютно неприемлемо для национального самосознания, что подобные заявления проходят без какой-либо правовой оценки. Введение санкций против мэра Вентспилса имеют сомнительную юридическую основу", - сказал Эмсис журналистов.

Он также критически высказался об аргументах США, применившей санкции в отношении мэра Вентспилса.

"Это все просто бла-бла-бла. Никаких юридических оснований у этого нет. Ни один документ не свидетельствует об этом. Латвия в очередной раз показала, что государственное самосознание у нее находится на очень низком уровне. Это грустно, стыдно и плохо. Если есть какие-то проблемы, то их надо решать в правовом государстве", - сказал Эмсис.