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Аббас сообщил Макрону, что Палестина ждет признания со стороны Европы
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РИА Новости

Аббас сообщил Макрону, что Палестина ждет признания со стороны Европы

03:25 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
ГАЗА, 23 янв - РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Рамалле, что Палестина с нетерпением ждет признания со стороны европейских стран, сообщает агентство ВАФА.
"С нетерпением ожидаем признания (со стороны - ред.) европейских стран, которые верят в решение о двух государствах (о сосуществовании арабского и еврейского государств - ред.), и признания Францией государства Палестина в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы как истинного выхода для сохранения решения о двух государствах и предоставления надежды нашему народу на достижение мира", - приводит агентство слова Аббаса.
"Ожидаем, что Франция и Евросоюз окажут давление на израильское правительство, чтобы позволить населению Иерусалима участвовать в выборах, которые, как мы надеемся, состоятся в ближайшее время", - добавил Аббас.
В свою очередь, как отмечает агентство, Макрон подтвердил позицию своей страны поддерживать политический процесс в соответствии с решением о двух государствах для достижения мира в регионе.
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С вечера вторника в Израиль прибывают международные делегации. В числе гостей, приезжающих в эти дни в Иерусалим, президент России Владимир Путин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи из 45 стран.
На конференции в музее Яд Вашем запланированы речи Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля.
В рамках визита Путина в Израиль запланирована встреча российского президента с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Также оба лидера собираются принять участие в открытии памятника героям блокадного Ленинграда в иерусалимском парке Сакер.
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ФранцияЭммануэль МакронЕвросоюзМахмуд АббасИерусалимПалестинаВосточный ИерусалимИзраильВ мире
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