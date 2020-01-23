Аббас сообщил Макрону, что Палестина ждет признания со стороны Европы

"С нетерпением ожидаем признания (со стороны - ред.) европейских стран, которые верят в решение о двух государствах (о сосуществовании арабского и еврейского государств - ред.), и признания Францией государства Палестина в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы как истинного выхода для сохранения решения о двух государствах и предоставления надежды нашему народу на достижение мира", - приводит агентство слова Аббаса.

"Ожидаем, что Франция и Евросоюз окажут давление на израильское правительство, чтобы позволить населению Иерусалима участвовать в выборах, которые, как мы надеемся, состоятся в ближайшее время", - добавил Аббас.

В свою очередь, как отмечает агентство, Макрон подтвердил позицию своей страны поддерживать политический процесс в соответствии с решением о двух государствах для достижения мира в регионе.

Ранее в среду Макрон присутствовал на рабочем завтраке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в преддверии открытия пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим. На встрече обсуждались региональные проблемы и вопросы безопасности.

С вечера вторника в Израиль прибывают международные делегации. В числе гостей, приезжающих в эти дни в Иерусалим, президент России Владимир Путин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи из 45 стран.

На конференции в музее Яд Вашем запланированы речи Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля.