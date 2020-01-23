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Союзное государство
2020-01-23T10:25+0300
https://ria.ru/20200123/1563760633.html
В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии
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РИА Новости

В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии

03:12 23.01.2020 (обновлено: 10:25 23.01.2020)
41470
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не ранее 2030 года, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Вопрос введения единой валюты в Союзном государстве, создание которого закреплено в договоре, вступившем в силу 20 лет назад, 26 января 2000 года, обсуждается уже в течение долгого времени. В 2019 году за введение единой валюты высказывались и Москва, и Минск.

"С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы, — то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания", — сказал Водолацкий РИА Новости.

Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.
При этом Водолацкий подчеркнул, что Россия и Белоруссия уже сейчас эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
21 июля 2019, 20:56Союзное государство
Матвиенко оценила необходимость создания единой валюты России и Белоруссии
77579171084
Обсудить 41
Союзное государствоГосдума РФСНГБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Зачем нам такой союзник??? Расходов на него слишком много, а реальной помощи - ноль. Нет никакой гарантии, что в случае реальной заварухи Белоруссия окажется с нами в одном окопе. Ситуация с Крымом, Абхазией и Южной Осетией это доказали. Не дай Бог случится что-то серьёзное, так батька придумает тысячу причин, только чтобы не выполнять свой союзнический долг. То понос у него, то золотуха. Кроме того Белорусская армия будет не в состоянии прикрыть нас с запада. Техника, вооружение и порядки тридцатилетней давности, командный состав не имеет боевого опыта. Если даже они захотят, то реальной помощи нашей армии от них не будет. Поэтому никакой надежды на Белоруссию нет и не может быть при нынешнем руководстве. Надо переводить сотрудничество на нормальные соседские отношения. Прагматизм и взаимовыгодная торговля по рыночным ценам. Ведь реально никакого союза нет, а лицемерные лобызания батьки уже всем надоели.
23 января, 10:02
Геннадий Канинский
58011117
Я не понимаю, зачем и кому это нужно.
23 января, 08:50
ДДДмитрий Дмитриев
4312009
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