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Диетолог предупредил, что ожирение может быть заразным
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РИА Новости

Диетолог предупредил, что ожирение может быть заразным

03:09 23.01.2020 (обновлено: 06:47 23.01.2020)
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© AP Photo / Mark LennihaДве женщины за разговором
Две женщины за разговором
© AP Photo / Mark Lenniha
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Ожирение – не вирус и не может передаваться от человека к человеку, но бывают исключения; возможны случаи "социального заражения" ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
В прошлом году Роспотребнадзор сообщал, что от проблем с лишним весом в России страдает более половины граждан старше 30 лет. В этом году ситуация не улучшилась.
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Главными причинами ожирения можно считать малую физическую активность и низкую культуру питания. Кроме этого, есть и более специфическая причина набора лишнего веса и развития сопутствующих заболеваний.
"Человеку, как любому примату, свойственно так называемое "подражательное поведение". Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению", — считает доктор медицинских наук.
Чаще всего такое "подражательное поведение" можно встретить в офисах, где приняты застолья. Человек не может отказаться от совместного времяпрепровождения и за компанию ест со всеми, в результате получая лишние килограммы, рассказал Гинзбург.
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Также он обратил внимание и на "заразность" ожирения в семейных парах.
"Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", — считает врач.
Само ожирение, помимо того, что не прибавляет красоты человеку, может стать причиной ряда заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лишние килограммы могут стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и, в некоторых случаях, рака.
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РоспотребнадзорВОЗОбщество
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