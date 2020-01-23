Под Саратовом начнется суд над подростком, напавшим с топором на школу

Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск

Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск

САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский районный суд Вольский районный суд Саратовской области в четверг начнет слушания по делу подростка, который ударил топором 12-летнюю девочку в школе города Вольск , заседание пройдет в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку - в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Сразу после нападения он был задержан, а затем арестован.

Подростка обвинили в покушении на убийство двух и более человек, в том числе заведомо малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Вину он не признавал. Прокуратура 30 декабря передала дело в суд.

"Закрытое судебное заседание в соответствии со статьей 241 УПК РФ назначено на 10.00 (9.00 мск) 23 января", - сказал собеседник агентства.

Согласно УПК РФ, закрытое судебное разбирательство допускается по решению суда в случаях, когда рассматривается уголовное дело в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста.