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Под Саратовом начнется суд над подростком, напавшим с топором на школу
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РИА Новости

Под Саратовом начнется суд над подростком, напавшим с топором на школу

02:56 23.01.2020
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© Фото : Следственное управление СК РФ по Саратовской областиСледователи на месте нападения в школе в городе Вольск
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
© Фото : Следственное управление СК РФ по Саратовской области
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вольский районный суд Саратовской области в четверг начнет слушания по делу подростка, который ударил топором 12-летнюю девочку в школе города Вольск, заседание пройдет в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Утром 28 мая 2019 года в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку - в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Сразу после нападения он был задержан, а затем арестован.
Следователь у здания школы в городе Вольск после нападения
30 мая 2019, 15:19
Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
Подростка обвинили в покушении на убийство двух и более человек, в том числе заведомо малолетних, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Вину он не признавал. Прокуратура 30 декабря передала дело в суд.
"Закрытое судебное заседание в соответствии со статьей 241 УПК РФ назначено на 10.00 (9.00 мск) 23 января", - сказал собеседник агентства.
Согласно УПК РФ, закрытое судебное разбирательство допускается по решению суда в случаях, когда рассматривается уголовное дело в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста.
Ранее управление СК РФ по региону уточнило, что пострадавшей девочке причинен тяжкий вред здоровью, а всего потерпевшим по делу признан 21 человек.
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