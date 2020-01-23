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В Калифорнии при крушении небольшого самолета погибли четыре человека
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РИА Новости

В Калифорнии при крушении небольшого самолета погибли четыре человека

02:49 23.01.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в катастрофе небольшого самолета близ муниципального аэропорта города Корона в Калифорнии, сообщила в среду местная газета Press-Enterprise со ссылкой на пожарных.
Управления полиции и пожарной охраны подтвердили катастрофу, но не число жертв. Они также опубликовали в Twitter фото спасательной операции, на которой видны обломки самолета, загоревшегося после падения.
Пилот Дороти Волл, ставшая свидетелем происшествия, сообщила газете, что самолет при взлете налетел на ограждение, перевернулся и загорелся. По ее словам, пилот не успел затормозить перед концом взлетно-посадочной полосы. Волл сообщила, что принимала участие в тушении пожара и что самолет полностью сгорел.
По заявлению пожарных, загорелось около 80 галлонов (300 литров) топлива.
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В США потерпел крушение частный самолет, есть погибшиеИнцидент произошел в пятницу. На борту произошло возгорание. Спасатели извлекли тела шестерых человек из обломков самолета. Их личности пока не установлены.
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КалифорнияСШАПроисшествияВ мире
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