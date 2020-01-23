Высоту орбиты МКС поднимут в два этапа перед возвращением космонавтов

"Двигатели корабля "Прогресс МС-13", пристыкованного к модулю "Пирс" российского сегмента МКС, намечается включить 23 января в 17.15 и 20.23 мск. Они должны проработать, соответственно, 564 и 282 секунды и увеличить скорость полета станции, соответственно, на 0,56 и 0,28 метра в секунду", - сказал собеседник агентства.