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Высоту орбиты МКС поднимут в два этапа перед возвращением космонавтов
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РИА Новости

Высоту орбиты МКС поднимут в два этапа перед возвращением космонавтов

02:45 23.01.2020
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется поднять в два этапа в четверг с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-13", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Двигатели корабля "Прогресс МС-13", пристыкованного к модулю "Пирс" российского сегмента МКС, намечается включить 23 января в 17.15 и 20.23 мск. Они должны проработать, соответственно, 564 и 282 секунды и увеличить скорость полета станции, соответственно, на 0,56 и 0,28 метра в секунду", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что целью коррекций орбиты МКС является обеспечение условий для посадки 6 февраля в Казахстане спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 27 декабря также в два этапа с помощью двигателей корабля "Прогресс МС-13".
В настоящее время на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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Хочу стать космонавтомПрогресс-МСМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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