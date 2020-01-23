Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T02:39+0300
https://ria.ru/20200123/1563760419.html
Аэропорт в Триполи приостановил свою работу
https://cdn22.img.ria.ru/images/155244/43/1552444336_0:49:799:498_1036x0_80_0_0_d9698920a5f93c625246ca0b41f8d011.jpg
РИА Новости

Аэропорт в Триполи приостановил свою работу

02:39 23.01.2020
420
CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Триполи
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
Международный аэропорт Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Международный аэропорт "Митига" ливийской столицы Триполи приостановил работу и перенес рейсы в город Мисрата, говорится в заявлении столичной авиагавани в Facebook.
"Уведомляем вас о приостановке авиасообщения до дальнейшего уведомления и переносе рейсов в международный аэропорт Мисраты с четверга 23 января", - говорится в сообщении.
"Митига" регулярно приостанавливает работу из-за обстрелов в связи с продолжающимся в пригородах Триполи военным противостоянием между Ливийской национальной армией Халифы Хафтара и силами, поддерживающими Правительство национального согласия Фаеза Сарраджа. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством маршала Хафтара 8 января объявила о расширении бесполетной зоны над Триполи, теперь она включает и аэродром "Митига". ЛНА призвала авиакомпании соблюдать зону и "не подвергать самолеты угрозе уничтожения".
В Берлине 19 января прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств ряда стран, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Вчера, 17:08
В Кремле сообщили о готовности Хафтара к новому визиту в Москву
000003
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
Рекомендуем
Вид на Каракас
В Венесуэле произошли массовые отключения электричества и интернета
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал Украину "огромным торговым партнером" для США
Зеев Элькин
В Израиле рассчитывают на создание зоны свободной торговли с Россией
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс встретится с Нетаньяху в четверг
Полиция на месте стрельбы в Сиэтле. 22 января 2020
Полиция Сиэтла уточнила число погибших и пострадавших при стрельбе
Военные в Ливии
В Турции заявили о продолжении работы военных советников в Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал условие сотрудничества США с новым кабмином Ливана
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи возобновил работу после ракетного обстрела
Военный конвой США в Сирии
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Президент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака сообщил о 600 погибших в акциях протеста в стране
Вид на Ригу
В Латвии прокомментировали введение санкций США против мэра Вентспилса
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
США считают, что КНР не сразу отреагировала на коронавирус
Турецкие военные
Турция готова помочь Ливии в урегулировании конфликта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
19:30Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
19:29Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
Лента новостейМолния