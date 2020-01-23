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Формирование нового правительства
2020-01-23T02:23+0300
https://ria.ru/20200123/1563760296.html
Главой секретариата зампреда правительства Трутнева назначен Задворнов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155226/00/1552260018_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_4a49676ef0ef0fc384c092f289ffe1d8.jpg
РИА Новости

Главой секретариата зампреда правительства Трутнева назначен Задворнов

02:23 23.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции "Час Земли"
Здание Дома правительства РФ до и после отключения подсветки в рамках экологической акции Час Земли
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Игоря Задворнова на должность руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Назначить Задворнова Игоря Анатольевича руководителем секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича на время исполнения Трутневым Юрием Петровичем полномочий заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Освободить Задворнова Игоря Анатольевича от ранее занимаемой должности", - говорится в документе.
Во вторник президент РФ Владимир Путин переназначил Трутнева вице-премьером - полпредом главы государства в ДФО.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Вчера, 05:37Формирование нового правительства
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФДальневосточный ФОПолитика
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