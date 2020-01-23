Главой секретариата зампреда правительства Трутнева назначен Задворнов

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Игоря Задворнова на должность руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
"Назначить Задворнова Игоря Анатольевича руководителем секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича на время исполнения Трутневым Юрием Петровичем полномочий заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Освободить Задворнова Игоря Анатольевича от ранее занимаемой должности", - говорится в документе.
Во вторник президент РФ Владимир Путин переназначил Трутнева вице-премьером - полпредом главы государства в ДФО.