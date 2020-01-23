Главой секретариата зампреда правительства Трутнева назначен Задворнов

"Назначить Задворнова Игоря Анатольевича руководителем секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича на время исполнения Трутневым Юрием Петровичем полномочий заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Освободить Задворнова Игоря Анатольевича от ранее занимаемой должности", - говорится в документе.