Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T01:59+0300
https://ria.ru/20200123/1563760169.html
США считают, что КНР не сразу отреагировала на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/156371/84/1563718416_0:25:554:336_1036x0_80_0_0_c2db28f06283438b09e91a46db71810b.jpg
РИА Новости

США считают, что КНР не сразу отреагировала на коронавирус

01:59 23.01.2020
1276
© REUTERS / Macao SAR Health BureauТепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
© REUTERS / Macao SAR Health Bureau
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Госдепартамент США утверждает, что КНР не сразу отреагировала на эпидемию коронавируса.
"Что касается коронавируса, думаю, что обеспокоенность внутри Китая и в международном масштабе отражает то, что мы видели в прошлом... нежелание стремительно действовать не придает международному сообществу чувства уверенности относительно того, как с этим справляются в Китае", - сказал журналистам в среду высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Как вы знаете, США... по-прежнему обеспокоены транспарентностью правительства в Китае. Факты таковы, что, похоже, это происходило уже какое-то время без каких-либо однозначных заявлений (властей)", - добавил он.
"Мы надеемся и поощряем и видим ободряющие сигналы того, что правительство Китая поняло серьезность ситуации", - сказал чиновник.
Работа медицинской лаборатории
Вчера, 03:38
Врач из Израиля заявил о риске глобальной эпидемии в ближайшие годы
Он также поблагодарил Китай за то, что тот поделился ДНК нового вируса.
"Мы обеспокоены, но осторожно оптимистичны", - заключил представитель госдепартамента.
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Вчера, 23:25
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
420117
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаГосударственный департамент СШАКитайУханьСШАВ мире
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Самолет компании Аэрофлот, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
19:30Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
19:29Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
Лента новостейМолния