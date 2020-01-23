США считают, что КНР не сразу отреагировала на коронавирус

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Госдепартамент США утверждает, что КНР не сразу отреагировала на эпидемию коронавируса.
"Что касается коронавируса, думаю, что обеспокоенность внутри Китая и в международном масштабе отражает то, что мы видели в прошлом... нежелание стремительно действовать не придает международному сообществу чувства уверенности относительно того, как с этим справляются в Китае", - сказал журналистам в среду высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Как вы знаете, США... по-прежнему обеспокоены транспарентностью правительства в Китае. Факты таковы, что, похоже, это происходило уже какое-то время без каких-либо однозначных заявлений (властей)", - добавил он.
"Мы надеемся и поощряем и видим ободряющие сигналы того, что правительство Китая поняло серьезность ситуации", - сказал чиновник.
Он также поблагодарил Китай за то, что тот поделился ДНК нового вируса.
"Мы обеспокоены, но осторожно оптимистичны", - заключил представитель госдепартамента.
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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