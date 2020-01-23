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Глава МИД Украины встретился с вице-президентом Apple
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РИА Новости

Глава МИД Украины встретился с вице-президентом Apple

01:53 23.01.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что на экономическом форуме в Давосе обсудил с вице-президентом Apple Лизой Перес Джексон выход компании на рынок страны.
"С вице-президентом Apple Лизой Перес Джексон обсудили следующие шаги Apple на украинском рынке. Есть все ингредиенты успешного сотрудничества: рост заинтересованных клиентов, креативный IT-класс и улучшение бизнес-климата", - написал министр в Twitter.
Он добавил, что стороны работают и над решением вопросов защиты прав интеллектуальной собственности, "серых" продаж, а "также отдельных важных аспектов политического характера".
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
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Вадим ПристайкоAppleУкраинаВ миреЭкономика
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