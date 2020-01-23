Помпео назвал условие сотрудничества США с новым кабмином Ливана

"Я пока не знаю ответа на этот вопрос. Я видел, что произошло за последние сутки. Мы очень четко определили требования, предъявляемые Соединенными Штатами для сотрудничества… Мы хотим, чтобы было некоррумпированное правительство, которое отражало бы волю народа Ливана. Если правительство отреагирует на это, и появится ряд новых лидеров, готовых взять на себя эти обязательства и выполнить их, то именно такое правительство мы будем поддерживать в любой стране мира, и именно такое правительство мы будем поддерживать в Ливане", - сказал Помпео.