Помпео назвал условие сотрудничества США с новым кабмином Ливана

ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Вашингтон будет сотрудничать с новым правительством Ливана, если оно не будет коррумпированным, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Во вторник президент Ливана Мишель Аун утвердил Хасана Дияба во главе вновь сформированного правительства. В новый кабинет вошли 20 министров.
В ходе интервью агентству Блумберг госсекретаря спросили, готовы ли в Вашингтоне к сотрудничеству.
"Я пока не знаю ответа на этот вопрос. Я видел, что произошло за последние сутки. Мы очень четко определили требования, предъявляемые Соединенными Штатами для сотрудничества… Мы хотим, чтобы было некоррумпированное правительство, которое отражало бы волю народа Ливана. Если правительство отреагирует на это, и появится ряд новых лидеров, готовых взять на себя эти обязательства и выполнить их, то именно такое правительство мы будем поддерживать в любой стране мира, и именно такое правительство мы будем поддерживать в Ливане", - сказал Помпео.
Он отметил, что Ливан переживает "ужасный финансовый кризис" и подчеркнул, что США готовы оказывать поддержку, но "только правительству, которое привержено реформам".
Госсекретарь добавил, что протесты направлены против движения "Хезболла", которое США считают террористической организацией.
Правительство Саада Харири подало в отставку в октябре на фоне массовых антиправительственных демонстраций. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Большая часть народных движений не поддержали кандидатуру Дияба, также часть крупных партий страны отказалась от участия в составе нового правительства.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе.