Мишустин произвел ряд назначений в кабмине и федеральных ведомствах

На прошлой неделе кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Президент Владимир Путин предложил занять пост главы правительства Мишустину, до этого возглавлявшему Федеральную налоговую службу. Госдума одобрила его кандидатуру. Позже был назначен новый состав правительства.