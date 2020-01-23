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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-23T10:14+0300
https://ria.ru/20200123/1563759753.html
Мишустин произвел ряд назначений в кабмине и федеральных ведомствах
https://cdn23.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:416:2902:2048_1036x0_80_0_0_908f29e0880e9f4f3d7f238009a70b63.jpg
РИА Новости

Мишустин произвел ряд назначений в кабмине и федеральных ведомствах

01:28 23.01.2020 (обновлено: 10:14 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин произвел ряд назначений в правительстве России и федеральных ведомствах.
Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин перешел на должность председателя правления Пенсионного фонда. Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, стал замминистра финансов.
Главой Федерального медико-биологического агентства назначена экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Владимир Уйба, который до этого руководил ФМБА, стал замминистра здравоохранения.
Врио главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко. Это ведомство ранее возглавлял Михаил Мурашко, который во вторник был назначен руководителем Минздрава.
Статс-секретарем — заместителем министра финансов назначен Алексей Сазанов.
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Ирек Файзуллин стал первым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Врио главы аппарата коллегии ВПК — замглавы аппарата правительства назначен Игорь Боровков.
Елена Рожкова будет руководить секретариатом вице-премьера Татьяны Голиковой. А Игорь Задворнов — секретариатом вице-премьера — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.
Во вторник Владимир Путин переназначил вице-премьером — полпредом главы государства в ДФО Юрия Трутнева.
На прошлой неделе кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым объявил, что уходит в отставку. Президент Владимир Путин предложил занять пост главы правительства Мишустину, до этого возглавлявшему Федеральную налоговую службу. Госдума одобрила его кандидатуру. Позже был назначен новый состав правительства.
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Формирование нового правительстваВладимир УйбаМихаил МишустинРосздравнадзорПенсионный фонд РФПравительство РФВероника Скворцова
Популярные комментарии
Ух, ты! Как он их быстро... Наши деды говорили: " Быстро, даже чирей не садится на мягкое место!", "Поспешишь - людей насмешишь!". Спешат только при показухе и для того, чтобы угодить начальству, а не ради дела. Вот и делайте выводы сами.
23 января, 01:57
ВпВсё помню! Дедушка
27300022
А что ему ждать? Нужно образовать новое правительство и приступить к делам.
23 января, 02:35
Петя Иванов
19300013
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