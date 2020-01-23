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В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
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РИА Новости

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

01:20 23.01.2020 (обновлено: 07:55 23.01.2020)
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© РИА Новости / Георгий Куролесин / Перейти в фотобанкЗимний день в Москве
Зимний день в Москве
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В России предложено снизить возраст выхода на пенсию для многодетных отцов. С соответствующей законодательной инициативой выступил Госсовет Удмуртии.
Авторы внесенного в Госдуму законопроекта назвали главной его целью "симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", напоминая, что "в целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию".
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Отмечается, что изменения направлены на укрепление института семьи с детьми и обеспечение его материальной поддержки в перспективе. Эти меры, как указывается в пояснительной записке, традиционно инициируют улучшение демографических показателей в стране, что важно с точки зрения стабилизации кризиса рождаемости.
"Вносимые изменения направлены на укрепление института семьи с детьми и обеспечение его материальной поддержки в перспективе", — указывают авторы.
По их замыслу, улучшения коснутся, прежде всего, семей, которые заводят третьего ребенка.
"Назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье", — говорится в документе.
Согласно действующей редакции закона "О страховых пенсиях", предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста для россиян на пять лет — ежегодно с шагом в один год, пока он не достигнет окончательных значений 65/60 лет для мужчин и женщин соответственно.
При этом многодетным женщинам, если у них страховой стаж не менее 15 лет и если они воспитали детей до достижения ими восьми лет, страховая пенсия назначается досрочно: тем, у кого трое детей, — по достижении 57 лет, а тем, у кого четверо, — 56 лет.
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Внесенный законопроект предусматривает, что отцам трех детей, если они воспитали их до достижения ими возраста восьми лет, страховая пенсия назначается в возрасте 62 года, а отцам четырех детей, воспитавших их до восьмилетнего возраста, — в возрасте 61 года. Эта норма должна, согласно документу, действовать вне зависимости от того, состоят ли многодетные отцы в браке. При этом лица, которым назначается пенсия, должны иметь страховой стаж не менее 20 лет.
Отмечается, что исходя из численности многодетных отцов в России, на реализацию законопроекта может понадобиться более 5,21 миллиардов рублей.
Авторы рассчитывают, что источником этих средств будут увеличившиеся доходы федерального бюджета вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы при реализации принимаемых правительством России мер по стабилизации экономики, устранения структурных дисбалансов и препятствий для развития экономики.
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Госдума РФУдмуртияРоссияОбщество
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