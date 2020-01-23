В Израиле рассказали о росте торгового оборота с Россией

"Это была подготовительная встреча к визиту президента (России Владимира Путина). Мы прошлись по всей двусторонней тематике отношений, в том числе зафиксировали цифры торгового оборота, который, по нашим подсчетам, в 2019 году превысил 5 миллиардов долларов. Это впервые после нескольких лет", - сказал он.