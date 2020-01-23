В Израиле рассказали о росте торгового оборота с Россией

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Торговый оборот между Израилем и Россией впервые превысил докризисный уровень, заявил РИА Новости министр экологии Израиля, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.
Эти цифры были озвучены на встрече сопредседателей комиссии в среду.
"Это была подготовительная встреча к визиту президента (России Владимира Путина). Мы прошлись по всей двусторонней тематике отношений, в том числе зафиксировали цифры торгового оборота, который, по нашим подсчетам, в 2019 году превысил 5 миллиардов долларов. Это впервые после нескольких лет", - сказал он.
По его словам, "докризисная цифра была 4 миллиарда".
"Мы впервые не только вернулись на эту цифру, но даже переплюнули ее на миллиард долларов. Но, правда, надо сказать, что половина этой суммы - нефтепродукты", - отметил Элькин.
Министр выразил надежду, что товарооборот между странами будет более диверсифицированным.
12 сентября 2019, 12:57Межгосударственные отношения России и Израиля