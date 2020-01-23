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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-23T03:28+0300
https://ria.ru/20200123/1563759112.html
Соловьев раскрыл секрет успеха нового правительства
https://cdn23.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ea6466211ac8b940128cb96f27358e73.jpg
РИА Новости

Соловьев раскрыл секрет успеха нового правительства

00:51 23.01.2020 (обновлено: 03:28 23.01.2020)
4083
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что у него есть большой оптимизм касательно перспектив нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным и назвал два фактора, которые позволят премьер-министру добиться успеха в новой должности.
Во вторник вечером президент Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.
По словам телеведущего, у Мишустина есть карт-бланш, который ранее был только у правительства 2008-2012 годов во главе с премьером Путиным.
Новое правительство в лицах
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощником президента.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов
1 из 30

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощником президента.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© Фото : сайт ФНС РФ

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Дмитрий Григоренко
2 из 30

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© Фото : сайт ФНС РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на форуме Арктика – территория диалога. 9 апреля 2019
3 из 30

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Виктория Абрамченко
4 из 30

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
5 из 30

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать топливно-энергетический комплекс.

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
6 из 30

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать топливно-энергетический комплекс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.

Дмитрий Чернышенко
7 из 30

Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ Алексей Оверчук на XI Гайдаровском форуме в Москве
8 из 30

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь вице-премьер нового правительства.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
9 из 30

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь вице-премьер нового правительства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
10 из 30

Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
11 из 30

Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© АГН "Москва" / Александр Авилов

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.

Директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова
12 из 30

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.

© АГН "Москва" / Александр Авилов
© РИА Новости / Алексей Куденко

Владимир Колокольцев останется министром внутренних дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства
13 из 30

Владимир Колокольцев останется министром внутренних дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.

Министр энергетики РФ Александр Новак
14 из 30

Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга в аэропорту Шереметьево
15 из 30

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Денис Мантуров
16 из 30

На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

Максут Шадаев
17 из 30

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
18 из 30

Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

Михаил Мурашко
19 из 30

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ

Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
20 из 30

Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
© Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Владимир Якушев в новом правительстве сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
21 из 30

Владимир Якушев в новом правительстве сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

© Нина Зотина
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© РИА Новости / Владимир Трефилов

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
22 из 30

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков
23 из 30

Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
24 из 30

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Юлия Калинина / Перейти в фотобанк

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

Олег Матыцин
25 из 30

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

© РИА Новости / Юлия Калинина
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

Антон Котяков
26 из 30

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
27 из 30

Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников на Красноярском экономическом форуме 2017
28 из 30

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министр МЧС Евгений Зиничев провел селекторное совещание из-за обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске. 31 декабря 2018
29 из 30

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

Константин Чуйченко
30 из 30

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
1 из 30

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощником президента.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
2 из 30

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© Фото : сайт ФНС РФ
3 из 30

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 30

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
5 из 30

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 30

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать топливно-энергетический комплекс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 30

Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 30

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
9 из 30

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь вице-премьер нового правительства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 30

Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 30

Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 30

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.

© АГН "Москва" / Александр Авилов
13 из 30

Владимир Колокольцев останется министром внутренних дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

© РИА Новости / Алексей Куденко
14 из 30

Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 30

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
16 из 30

На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
17 из 30

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин
18 из 30

Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
19 из 30

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
20 из 30

Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
21 из 30

Владимир Якушев в новом правительстве сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

© Нина Зотина
Перейти в фотобанк
22 из 30

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
23 из 30

Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
24 из 30

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
25 из 30

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

© РИА Новости / Юлия Калинина
Перейти в фотобанк
26 из 30

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
27 из 30

Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
28 из 30

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
29 из 30

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
30 из 30

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Ряд людей, которые работали с Мишустиным на разных этапах и в Федеральной налоговой службе, получают сразу очень высокие должности. Это большой плюс, потому что Мишустин всех знает, ему не надо тратить время на ознакомление", – отметил Соловьев.
Он считает, что другим важным обстоятельством является профессионализм нового главы правительства.

"Мишустин очень конкретный человек, которого нельзя ввести в заблуждение случайными придуманными цифрами. Работая в ФНС, он создал систему, где он видел все происходящее с юридическими и физическими лицами по разным вопросам. Его нельзя обмануть на самом важном уровне – он работает с первичной информацией", – заключил телеведущий.

Соловьев добавил, что подобный навык дает возможность принимать крайне точные решения.
Михаил Мишустин
15 января, 20:37Формирование нового правительства
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере

Главная задача кабинета

На встрече с Мишустиным и членами нового правительства Путин отметил, что важнейшая задача кабинета — "повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире". Эти цели президент назвал "абсолютно достижимыми".
Он подчеркнул, что главное достижение предыдущего кабинета — "очень хорошие макроэкономические условия" — необходимо применить "для достижения общенациональных целей и для эффективного использования" национальных проектов.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
21 января, 23:58Формирование нового правительства
Кудрин отметил профессионализм и опыт новых членов правительства

"Сбалансированное правительство"

В новом составе правительства посты вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко. Силуанов и Чуйченко остались работать министрами.
Также портфелей министров в новом кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева. Новый состав правительства президент назвал "очень сбалансированным".
Здание правительства РФ
21 января, 21:25
Политики и эксперты оценили состав нового правительства
40820183
Обсудить 14
Формирование нового правительстваВладимир Соловьев (телеведущий)Михаил МишустинФедеральная налоговая служба РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Соловьев у нас то врач-оракул, то свист народа. Смотрите! А вы читали? Соловьёв дал добро! Хорошие, значица, правительство, ура, товарищи! А там кто? Сын? Это кого надо сын! А там, в просвещение? Это, случайно, не свидетель ЕГЭовы? Это чтоб детишки вообще ничего не узнали, а только в кроссворды, угадал, не угадал... Тьфу на тебя! Соловьёв ведь сказал, правительство ему понравилось!
23 января, 02:06
Vadim Teplyakov
1060003
В успех Мишустина поверить не сложно, так как в него верит президент. В успех Соловьёва верится с трудом 😉
23 января, 01:22
Ярослав Погодин
800116
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