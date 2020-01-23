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Религия и мировоззрение
2020-01-23T06:55+0300
https://ria.ru/20200123/1563758878.html
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
https://cdn21.img.ria.ru/images/149914/80/1499148096_0:137:5184:3053_1036x0_80_0_0_c9a3042ad9bd0ad6db6226b0c80ea697.jpg
РИА Новости

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

00:31 23.01.2020 (обновлено: 06:55 23.01.2020)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновИнтерьер Александр-Невского храма в Александровском подворье в Иерусалиме
Интерьер Александр-Невского храма в Александровском подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Интерьер Александр-Невского храма в Александровском подворье в Иерусалиме. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв — РИА Новости. Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России уже через 60 дней, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин.
Этот вопрос обсуждался на встрече сопредседателей межправительственной комиссии в среду.

"Мы пошли навстречу российской просьбе начать процедуру, связанную с выяснением собственности на Александровское подворье в Старом городе (Иерусалима). Россия подала документы, доказывающие, что это должно являться частью собственности Российской православной церкви через Императорское Православное Палестинское Общество знаменитое", — рассказал Элькин, возглавляющий межправительственную комиссию со стороны Израиля.

По его словам, началась юридическая процедура, которая сможет выяснить эти права собственности.
"Опубликованы российские претензии, и сейчас в течение 60 дней, если никто не будет противоречить этому, не подаст своих доказательств, то это подворье будет записано на имя российской церкви (РПЦ). Если будут альтернативные просьбы и апелляции, то это уйдет в суд для принятия решения на основании документации, которая есть", — заявил министр.
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Александровское подворье

Александровское подворье — единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятков метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. В здании, приобретенном Россией полтора века назад, расположены "порог Судных врат", у которого Иисусу по пути на Голгофу был зачитан окончательный приговор, упоминаемое в Библии "игольное ушко" — узкий проход в древней городской стене, а также храм Александра Невского.
Святыня сейчас контролируется зарубежной структурой, которая именует себя Императорским православным палестинским обществом и позиционирует в качестве наследницы дореволюционной ИППО. При нынешних хозяевах Александровское подворье сохранило первоначальное назначение, было отреставрировано и открыто для посетителей.
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Религия и мировоззрениеЗеев ЭлькинИмператорское православное палестинское обществоРусская православная церковьИерусалимРоссияИзраильВ мире
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