В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв — РИА Новости. Александровское подворье в Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России уже через 60 дней, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин

Этот вопрос обсуждался на встрече сопредседателей межправительственной комиссии в среду.

"Мы пошли навстречу российской просьбе начать процедуру, связанную с выяснением собственности на Александровское подворье в Старом городе (Иерусалима). Россия подала документы, доказывающие, что это должно являться частью собственности Российской православной церкви через Императорское Православное Палестинское Общество знаменитое", — рассказал Элькин, возглавляющий межправительственную комиссию со стороны Израиля.

По его словам, началась юридическая процедура, которая сможет выяснить эти права собственности.

"Опубликованы российские претензии, и сейчас в течение 60 дней, если никто не будет противоречить этому, не подаст своих доказательств, то это подворье будет записано на имя российской церкви (РПЦ). Если будут альтернативные просьбы и апелляции, то это уйдет в суд для принятия решения на основании документации, которая есть", — заявил министр.

Ранее в среду помощник президента Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.

Александровское подворье

Александровское подворье — единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятков метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. В здании, приобретенном Россией полтора века назад, расположены "порог Судных врат", у которого Иисусу по пути на Голгофу был зачитан окончательный приговор, упоминаемое в Библии "игольное ушко" — узкий проход в древней городской стене, а также храм Александра Невского.