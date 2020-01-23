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Религия и мировоззрение
2020-01-23T00:27+0300
https://ria.ru/20200123/1563758816.html
Лидеры десятков стран приедут в Израиль на форум памяти Холокоста
https://cdn22.img.ria.ru/images/156371/81/1563718170_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_c090a6199d15f7abe54e2317513e3f91.jpg
РИА Новости

Лидеры десятков стран приедут в Израиль на форум памяти Холокоста

00:27 23.01.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаВыставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
© РИА Новости / Алия Судакова
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидеры 47 государств в четверг примут участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в мемориальном комплексе "Яд-Вашем" в Иерусалиме, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Форум приурочен к 75-й годовщине освобождения Аушвица-Биркенау советскими войсками и Международному дню памяти жертв Холокоста. Обе даты отмечаются 27 января.
"Это беспрецедентное и историческое мероприятие, проходящее на самом высоком в истории Израиля уровне и посвящённое проблеме антисемитизма. Мы обязаны использовать его как решающий и поворотный момент, чтобы сформировать глобальную коалицию лидеров, которые выступят со следующим решительным и единым посланием: антисемитизм во всех его формах недопустим, и в отношении тех, кто исповедует его идеи, будет действовать принцип нулевой толерантности", - заявил инициатор проведения форума, президент фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" Вячеслав Моше Кантор.
Мероприятие откроется в 13:30 по местному времени речью президента Израиля Реувена Ривлина. На Форуме также выступят президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также выжившие в Холокосте.
Последние 65 лет "Яд Вашем", Всемирный центр памяти жертв Холокоста, посвятил восстановлению идентичности и памяти шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста, говорится на сайте музея. На сегодняшний день в базе данных содержится около 4,8 млн имен евреев, убитых во время Холокоста.
Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
600 свечей в форме звезды Давида, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста, Англия
25 января 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Европа забыла, кто спас ее от холокоста. И поплатилась
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Религия и мировоззрениеРеувен РивлинНовости - Религия и мировоззрениеФранк-Вальтер ШтайнмайерЮНЕСКОВладимир ПутинМоскваИерусалимРоссияВ мире
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