Лидеры десятков стран приедут в Израиль на форум памяти Холокоста

"Это беспрецедентное и историческое мероприятие, проходящее на самом высоком в истории Израиля уровне и посвящённое проблеме антисемитизма. Мы обязаны использовать его как решающий и поворотный момент, чтобы сформировать глобальную коалицию лидеров, которые выступят со следующим решительным и единым посланием: антисемитизм во всех его формах недопустим, и в отношении тех, кто исповедует его идеи, будет действовать принцип нулевой толерантности", - заявил инициатор проведения форума, президент фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" Вячеслав Моше Кантор.

Мероприятие откроется в 13:30 по местному времени речью президента Израиля Реувена Ривлина. На Форуме также выступят президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также выжившие в Холокосте.

Последние 65 лет "Яд Вашем", Всемирный центр памяти жертв Холокоста, посвятил восстановлению идентичности и памяти шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста, говорится на сайте музея. На сегодняшний день в базе данных содержится около 4,8 млн имен евреев, убитых во время Холокоста.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.