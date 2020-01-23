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Помпео назвал Украину "огромным торговым партнером" для США
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РИА Новости

Помпео назвал Украину "огромным торговым партнером" для США

00:16 23.01.2020
957
© REUTERS / Luisa GonzalezГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона.

"Мы заботимся о демократии везде. Они (Украина – ред.) являются огромным торговым партнером для США. У Америки есть ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что количество ресурсов, которые мы туда выделили, отражает уровень этих интересов", - заявил Помпео в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, почему американо-украинские отношения важны для простых американцев.

Помпео напомнил, что США дали гарантии безопасности Украине, имея в виду Будапештский меморандум 1994 года. Кроме того, он повторил, что США поставляют на Украину оборонительные системы и поддерживают президента Зеленского "в борьбе с коррупцией".
Госсекретарь также подтвердил, что в скором времени собирается посетить Украину.
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По данным офиса Торгового представителя США, по итогам 2018 года Украина заняла 67-е место среди торговых партнеров США (экспорт американских товаров составил 2,5 миллиарда долларов, а импорт украинских – 1,4 миллиарда, профицит США – 1,1 миллиарда). Кроме того, США ежегодно выделяют более 400 миллионов долларов на помощь Украине по линии Пентагона и госдепартамента.
Для сравнения: Россия в том же году стала 28-м торговым партнером США (американский экспорт – 6,7 миллиарда, российский импорт – 20,9 миллиарда, профицит в пользу России – 14,2 миллиарда).
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Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАСШАУкраинаВ миреЭкономика
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