Помпео назвал Украину "огромным торговым партнером" для США

"Мы заботимся о демократии везде. Они (Украина – ред.) являются огромным торговым партнером для США. У Америки есть ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что количество ресурсов, которые мы туда выделили, отражает уровень этих интересов", - заявил Помпео в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос, почему американо-украинские отношения важны для простых американцев.