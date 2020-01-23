Президент Ирака прокомментировал встречу с Трампом в Давосе

ДАВОС (Швейцария), 22 янв - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех, комментируя свою встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях экономического форума в швейцарском Давосе, отметил, что "сейчас не время для еще одного конфликта".
Встреча президентов Ирака и США стала первым контактом между двумя высшими представителями двух государств после убийства в Багдаде в начале января командующего спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и ряда руководителей иракского ополчения.
"Мы имели очень хороший диалог с президентом. Нам нужна всего лишь сдержанность, успокоить ситуацию, сейчас не время для еще одного конфликта", - сказал Салех, выступая на панельной сессии форума в Давосе.
Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.