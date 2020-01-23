"Мы не остановимся". США меняют тактику в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео, президент Колумбии Иван Дуке и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на конференции по борьбе с терроризмом в Боготе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Президент Венесуэлы Николас Мадуро свел счеты с оппозицией. Он признал "альтернативного" председателя Национальной ассамблеи. Теперь в Боливарианской Республике три (!) спикера парламента. Это в придачу к тому, что на международной арене Каракас пытается представлять другой "глава государства" — Хуан Гуйадо. США уже не смущают постоянные провалы "борцов за свободу". Вариант с вооруженным мятежом не сработал. В Вашингтоне обещают попробовать другие методы смены власти в этой южноамериканской стране. Что Белый дом готовит для Каракаса — в материале РИА Новости.

Метания оппозиции

Годовщину неудавшейся попытки госпереворота в Венесуэле отметили новой "революцией". На выборах спикера Национальной ассамблеи, где оппозиционные Николасу Мадуро депутаты удерживают большинство, сторонник президента Луис Эдуардо Парра объявил себя победителем. Причем провластным депутатом он стал незадолго до голосования, карьеру строил в антипрезидентской партии "Справедливость — превыше всего".

Резкую смену политических взглядов новоявленный спикер парламента объяснил несогласием по многим вопросам с Хуаном Гуайдо, который, в свою очередь, зимой прошлого года провозгласил себя президентом Венесуэлы.

Оппозиция видит ситуацию иначе. Критику бывшего соратника она расценивает как месть. Парра был изгнан из партии после обвинений в коррупции. Перейдя на сторону Мадуро, он хочет отыграться, полагают бывшие однопартийцы.

Во всяком случае, ни один оппозиционный депутат не воспринял всерьез заявление перебежчика о том, что теперь он будет председателем Национальной ассамблеи. Спикером они по-прежнему считают Хуана Гуайдо, за которого и проголосовали на альтернативном заседании, состоявшемся вне стен парламента.

© REUTERS / Stringer Луис Парра выступает на заседании Национального собрания Венесуэлы в Каракасе 21 января 2020 года © REUTERS / Stringer Луис Парра выступает на заседании Национального собрания Венесуэлы в Каракасе 21 января 2020 года

Попасть внутрь Нацассамблеи в день переизбрания председателя большинство парламентариев не смогли просто физически. Сторонники Мадуро забаррикадировали вход в здание, но прежде пропустили внутрь лояльных президенту депутатов. В итоге голосование за кандидатуру Парры состоялось при отсутствии в зале оппозиции.

"На сессии не было необходимого кворума, поэтому голосование нелегитимно. Приспешники Мадуро пытались совершить в стране парламентский переворот", — заявили представители партии "Справедливость — превыше всего".

"Все депутаты знали день, время и место голосования. Теперь многие ищут предлог, чтобы оправдать свое отсутствие в зале, и обвиняют меня в узурпации власти", — парировал новоявленный спикер парламента.

На сторону Парры встал президент. Состоявшуюся процедуру избрания спикера Мадуро назвал соответствующей конституции и призвал оппозицию не искать оправдания своему поражению.

Как бы то ни было, в Венесуэле теперь три спикера парламента. Первый — переназначенный оппозиционным большинством Гуайдо. Второй — поддержанный провластными депутатами Парра. Третий — председатель Национальной конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. Эта созданная Мадуро в 2017 году структура считается альтернативным законодательным органом, хотя на практике лишь одобряет решения правительства.

© REUTERS / Manaure Quintero Законодатели во время заседания Национального собрания Венесуэлы на площади в Каракасе © REUTERS / Manaure Quintero Законодатели во время заседания Национального собрания Венесуэлы на площади в Каракасе

Президентское двоевластие

Аналогичный расклад сохраняется и в исполнительной власти. Несмотря на то что большинство стран признали неудавшейся прошлогоднюю попытку госпереворота в Венесуэле, Гуайдо по-прежнему пользуется поддержкой более пятидесяти государств. По крайней мере, на словах. В реальности многие из этих правительств вынуждены считаться и с легитимностью режима Мадуро.

Ситуация настолько запутана, что оборачивается парадоксами. Так, в ООН Венесуэлу представляет сторонник президента Самуэль Монкад. Провластные чиновники представляют Каракас и на других международных площадках. Однако участие самого Мадуро в зарубежных мероприятиях не приветствуется, и вместо него страну, как правило, представляет Гуайдо.

Накануне самопровозглашенный президент представлял Боливарианскую Республику на переговорах с ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель открыто беседовал с ним как с законным главой государства. После визита в Брюссель Гуайдо отправился в Давос представлять интересы Каракаса на Всемирном экономическом форуме.

Впрочем, турне "альтернативного" венесуэльского лидера началось еще на прошлой неделе с визита в соседнюю Колумбию. Эта страна принимала региональную конференцию по борьбе с терроризмом, и одним из самых звездных ее участников стал госсекретарь США Майк Помпео.

© AFP 2019 / Aris Oikonomou Жозеп Боррель и Хуан Гуайдо в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе © AFP 2019 / Aris Oikonomou Жозеп Боррель и Хуан Гуайдо в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе

На конференции Гуайдо удалось побеседовать и с колумбийским президентом, и с главой американского внешнеполитического ведомства.

"Мы не остановимся и продолжим делать все, чтобы в Венесуэле произошли изменения. Перемен хотят все жители страны", — уверил госсекретаря Гуайдо.

"Стратегия США в регионе полностью работает. Мы предпринимаем все, чтобы заставить Мадуро подать в отставку. Сегодня венесуэльцы не одни", — прокомментировал, в свою очередь, Помпео позицию Белого дома.

По его словам, те меры, которые уже принял Вашингтон и другие страны, недостаточны для "свержения режима". Поэтому Штаты пойдут другим путем, очевидно, невоенным. Потому что на вопрос о силовом сценарии смены власти Помпео отвечал расплывчато.

Свое отношение к ситуации в Венесуэле недавно высказал и сам Дональд Трамп.

"Мы рассматриваем множество разных сценариев в отношении Мадуро. У нас имеется много вариантов", — заявил президент США, не вдаваясь в подробности.

Несмотря на оптимизм, который демонстрировал Гуайдо на переговорах в Колумбии, он вынужден был признать свои ошибки. В интервью испанской газете El Pais неудачную попытку госпереворота он объяснил переоценкой собственных сил. Причину неуспеха Гуайдо видит и в расколе оппозиции.

"Мадуро систематически стремится нас уничтожить и морально, и физически. Но в рядах оппозиции нет единства, и она распадается на разные группы", — объяснил он устойчивость официальной власти в Венесуэле.

Военную интервенцию, к которой оппозиция призывала в прошлом году, Гуайдо назвал не имеющей сейчас смысла. Смена "режима", по его мнению, возможна только мирным путем — через новые президентские выборы.

© REUTERS / Handout Хуан Гуайдо во время визита в Колумбию © REUTERS / Handout Хуан Гуайдо во время визита в Колумбию

"Хезболла" в Венесуэле

"Зарубежные СМИ нередко пишут, что Трамп недоволен Гуайдо. Но, даже если это так, заменить его пока они не могут. Оппозиция в Венесуэле с 2017 года неконсолидированная, и выбрать нового, устраивающего все стороны лидера непросто", — сказала в комментарии РИА Новости эксперт Центра изучения кризисного общества, автор телеграм-канала "ЛАТАМ" Татьяна Русакова.

Неумение оппозиционеров договариваться даже друг с другом играет на руку Мадуро. "Официальный Каракас в ближайшее время может провести новые парламентские выборы. Это усилит шатания в рядах оппозиции, которая и так теряет потенциал "катализатора перемен". Сейчас она тонет в собственных разногласиях и зависит от внешней подпитки со стороны мировых игроков", — поясняет Русакова.

Эксперт обращает внимание на новые методы США и Гуайдо по созданию антимадуровской коалиции. В качестве "убойного" аргумента Вашингтон намерен использовать обвинения в связях с "Хезболлой".

"Участники конференции в Колумбии признали проиранскую "Хезболлу" террористической организацией. При этом Помпео заявил, что при покровительстве Мадуро эта группировка создает плацдарм в Каракасе. Но "Хезболла" давно действует не только в Венесуэле, но и во многих странах Латинской Америки. Вспомнили об этом почему-то сейчас, на фоне американо-иранского обострения. Не исключено, что Гуайдо использует борьбу с терроризмом, чтобы вернуть внимание общественности к ситуации в стране", — говорит Русакова.

Вместе с тем эксперт полагает, что делать какие-либо долгосрочные выводы о развитии ситуации в Венесуэле можно будет по итогам окончания зарубежного турне Гуайдо. Сегодня лидер венесуэльской оппозиции как раз выступает в Давосе.