В Сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Британо-американскую актрису и модель Милли Бобби Браун раскритиковали в инстаграме за чересчур взрослый наряд, в котором она появилась на вручении премии Гильдии киноактеров.
"Милли такая юная, но на этих фотографиях выглядит, будто она мама троих детей. Почему ее заставляют выглядеть настолько взрослой?" — написала @alyedg24.
"Не похоже, что ей 15 лет", — прокомментировала @dasbr0dt.
"Я бы дала ей лет 30", — присоединилась к обсуждению @julovesjules.
"Или 35", — подчеркнул @herbert.iago.
Несмотря на множество отрицательных отзывов, большинство пользователей написали, что звезда сериала "Очень странные дела", которой в феврале исполнится 16 лет, выглядит отлично, а костюм кремового цвета ей очень идет.