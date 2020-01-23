В Сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Британо-американскую актрису и модель Милли Бобби Браун раскритиковали в инстаграме за чересчур взрослый наряд, в котором она появилась на вручении премии Гильдии киноактеров.

"Милли такая юная, но на этих фотографиях выглядит, будто она мама троих детей. Почему ее заставляют выглядеть настолько взрослой?" — написала @alyedg24.

"Не похоже, что ей 15 лет", — прокомментировала @dasbr0dt.

"Я бы дала ей лет 30", — присоединилась к обсуждению @julovesjules.

"Или 35", — подчеркнул @herbert.iago.