Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-23T10:59+0300
https://ria.ru/20200123/1563746630.html
В Сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156374/81/1563748164_0:368:2956:2031_1036x0_80_0_0_6042b7ba930db4e55e16793d103c7e13.jpg
РИА Новости

В Сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"

06:44 23.01.2020 (обновлено: 10:59 23.01.2020)
8062
© REUTERS / Monica AlmeidaМилли Бобби Браун на премии Гильдии киноактеров
Милли Бобби Браун на премии Гильдии киноактеров
© REUTERS / Monica Almeida
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Британо-американскую актрису и модель Милли Бобби Браун раскритиковали в инстаграме за чересчур взрослый наряд, в котором она появилась на вручении премии Гильдии киноактеров.
"Милли такая юная, но на этих фотографиях выглядит, будто она мама троих детей. Почему ее заставляют выглядеть настолько взрослой?" — написала @alyedg24.
"Не похоже, что ей 15 лет", — прокомментировала @dasbr0dt.
"Я бы дала ей лет 30", — присоединилась к обсуждению @julovesjules.
"Или 35", — подчеркнул @herbert.iago.
Несмотря на множество отрицательных отзывов, большинство пользователей написали, что звезда сериала "Очень странные дела", которой в феврале исполнится 16 лет, выглядит отлично, а костюм кремового цвета ей очень идет.
Певица Валерия
6 января, 06:28Культура
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
3254171331
КультураСтиль жизниНовости культурыМилли Бобби Браун
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
19:30Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
19:29Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
19:28"Победа" предупредила о возможном подорожании билетов
Лента новостейМолния