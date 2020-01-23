Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T08:05+0300
https://ria.ru/20200123/1563744660.html
От Путина ждут важного решения. Чем взбудоражен Израиль
https://cdn25.img.ria.ru/images/156374/63/1563746351_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_43379fb26040c761bf28d3ef362ce9b0.jpg
РИА Новости

От Путина ждут важного решения. Чем взбудоражен Израиль

08:00 23.01.2020 (обновлено: 08:05 23.01.2020)
170019
© AFP 2019 / Abir SultanДень памяти жертв Холокоста в Яд ва-Шем, Иерусалим
День памяти жертв Холокоста в Яд ва-Шем, Иерусалим
© AFP 2019 / Abir Sultan
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Меликян. Израиль готовится к грандиозному событию — столько высоких иностранных гостей здесь не было, пожалуй, никогда. На Пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста в "Яд Вашем" приедут десятки мировых лидеров и представителей монарших домов. Президент России проведет в Иерусалиме всего один день, но именно его здесь ждут с особым интересом.

"Помилуйте Нааму"

"Нет, Евровидение — это не то, это просто артисты", — отмахивается от нелепого сравнения представитель полиции Иерусалима Михаил Зингерман. Предстоящее мероприятие он готов поставить на одну доску разве что с похоронами бывшего президента Шимона Переса: летом 2016-го проститься с лауреатом Нобелевской премии мира приезжали Барак Обама и Билл Клинтон, Франсуа Олланд, принц Чарльз. "Вот те события как-то напоминают нынешний уровень безопасности. Но это беспрецедентно! Грандиозно!" — убеждает Зингерман.
В Иерусалиме в эти дни несут службу десять тысяч полицейских (притом что всего их в стране тридцать тысяч). На помощь местным силам правопорядка призвали коллег со всего Израиля, военных и, само собой, спецслужбы. Предупреждение о недопустимости провокаций послано ХАМАС — ответ пообещали очень жесткий. Жителям города пришлось немного потесниться, зато у туристов появилось дополнительное развлечение. В среду днем президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении нескольких охранников гулял по Старому городу, пожимал руки прохожим, интересовался, откуда они приехали на Святую землю.
© AFP 2019 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время прогулки по Старому городу в Иерусалиме. 22 января 2020
Президент Франции Эммануэль Макрон во время прогулки по старому городу в Иерусалиме. 22 января 2020
© AFP 2019 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон во время прогулки по Старому городу в Иерусалиме. 22 января 2020
Неудобства из-за мер безопасности, правда, не ограничивались Иерусалимом. Трассу из аэропорта Бен Гурион, например, намеревались перекрыть под кортеж Владимира Путина. Но интрига была в том, что силы правопорядка в Иерусалиме до последнего не знали, приедет российский президент в среду вечером или утром в четверг. Но для него все же был зарезервирован номер в одной из самых роскошных гостиниц города King David Hotel ("Царь Давид"). Соседями по отелю могли стать короли Испании, Нидерландов, Бельгии, наследник британского престола принц Чарльз, а также президенты Франции и Германии.
"Почти русскоговорящая страна", как пошутил недавно Владимир Путин, ждала его с большим интересом. Газеты пестрели фотографиями израильтянки Наамы Иссахар, которая уже десять месяцев находится в российской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков (9,6 грамма гашиша в багаже). Мать девушки на днях вернулась из России и публично просила активистов отменить любые протесты во время визита Владимира Путина. По ее мнению, такие действия могут снизить шансы на помилование Наамы. "Я призываю всех проявить уважение к Путину. Я верю, что он помилует Нааму и позволит ей вернуться домой как можно скорее", — говорила женщина.
Глава правительства Биньямин Нетаньяху тоже выражал надежду "услышать добрые вести" о судьбе Наамы. Премьер-министр даже опубликовал видеоролик, в котором сказал, что он "гораздо более оптимистичен в отношении благополучного исхода этого дела", однако не может рассказать подробности. Обсуждать детали отказались и в Кремле. "Мы никогда не анонсируем подобные вопросы (о помиловании. — Прим. ред.)", — напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Однако позже последовало уточнение, что Путин завтра в Иерусалиме перед форумом, приуроченным к 75-летию освобождения Освенцима, встретится с патриархом Феофилом и матерью Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков. Возможно, на этой встрече будет объявлено о помиловании девушки.
© REUTERS / Ammar AwadПолиция Израиля патрулирует улицы в Иерусалиме. 22 января 2020
Полиция Израиля патрулирует улицы в Иерусалиме. 22 января 2020
© REUTERS / Ammar Awad
Полиция Израиля патрулирует улицы в Иерусалиме. 22 января 2020

Форум памяти холокоста

За один день своего визита Путин планирует принять участие во Всемирном форуме холокоста, открыть памятник жертвам блокады Ленинграда в иерусалимском парке "Ган-Сакер" и встретиться на Западном берегу с Махмудом Аббасом. "Полиция Иерусалима находится в контакте с палестинскими коллегами, чтобы обеспечить безопасность", — заверил Михаил Зингерман. К слову, Путин — не единственный лидер, который намерен провести переговоры не только с Нетаньяху, но и с Аббасом. Такие же планы у президента Франции Эммануэля Макрона и принца Чарльза.
На форуме одним из центральных событий станут несколько выступлений политиков, в том числе Путина, Макрона и вице-президента США Майка Пенса. Глава Украины, приезжающий в эти дни в Иерусалим, выступать не будет — таково решение организаторов. В интервью израильской прессе Зеленский отметил, что ему неважно, будет ли он произносить речь. Однако, добавил украинский лидер, дать ему такую возможность "было бы справедливо", так как во время холокоста погибло множество украинских евреев.
© РИА Новости / Алия СудаковаВыставочный экспонат в мемориальном комплексе истории холокоста "Яд ВаШем"
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
© РИА Новости / Алия Судакова
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории холокоста "Яд ВаШем"
Такой же довод мог привести и президент Польши, но Анджей Дуда решил вовсе не ехать в Израиль — во-первых, организаторы "не пошли ему навстречу" и не предоставили слово, а во-вторых, центральным гостем будет Путин, а это, считает Дуда, неприемлемо. В результате Польшу представит посол этой страны. А значит, спор Москвы и Варшавы на историческую тематику пока так и останется заочным.
К слову, в последний момент свой визит отменил и президент Литвы. Правда, Гитанас Науседа назвал нейтральный повод для отказа: его участие в экономическом форуме в Давосе затянулось, и он не сможет почтить память жертв холокоста. Но в мероприятиях по случаю освобождения Освенцима в Польше 27 января Науседа участие все же примет, тем более что туда не пригласили Путина.
"Мы встречаемся не только для того, чтобы вспомнить прошлое, но и для того, чтобы понять, где сегодня находится весь мир по отношению к нравственным барометрам, — говорит инициатор проведения форума, президент фонда "Всемирный форум памяти холокоста" Вячеслав Моше Кантор. — Если сегодня мировые лидеры объединятся, чтобы совместно противостоять злу и бороться с антисемитизмом, тогда мы сможем обещать безопасный мир всему человечеству в будущем".
Однако, судя по тому, как политики распорядились возможностью объединиться хотя бы на время, совместно противостоять злу пока не получается.
1001352071689
Обсудить 40
ДавосАнджей ДудаЛенинградФрансуа ОлландМахмуд АббасГерманияИерусалимХамасСШАВ мире
Популярные комментарии
М-да. Из всех приглашённых стран, лишь Россия, вернее Советский Союз, действенно участвовала в спасении евреев во время ВМВ. Все остальные европейские страны, в лучшем случае, делали вид, что не замечают геноцида евреев. Сейчас же, лидеры и представители этих стран "борятся" (а некоторые даже обижаются) за право почтить память жертв Холокоста, для спасения которых тогда, их правительства не ударили пальца о палец.
23 января, 10:14
yoram
19610209
Это хорошо, что вы об этом напомнили. Верно. Были люди, и немало, которые спасали евреев. Кстати, среди Праведников Мира (этот титутул присваеват Яд ВаШем людям спасавшим евреев) больше всего, именно, поляков. И если бы на эту встречу, в качестве представителей стран, приехали сами Праведники Мира или их родственники, я бы свой предыдущий комментарий не написал.
23 января, 11:20
yoram
9312008
Рекомендуем
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
У "сланцевой революции" кончается дешевый газ
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Острова Уруп
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ рассказало о провале Зеленского в Давосе
Путин: Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах
Путин напомнил о вкладе советской армии в освобождение Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
19:35Александра Грибова назначили замруководителя аппарата правительства
19:32Власти Петербурга опровергли слухи о дефиците медицинских масок
19:31Макет новейшего плацкарта покажут на инвестиционном форуме в Сочи
19:31В России не будут вводить вагоны для курящих
19:30В России появится новая концепция питания в поездах
19:30Время в пути между Москвой и Адлером могут сократить до 16 часов
19:29Суд продлил арест четырем фигурантам по делу Абызова
19:28"Победа" предупредила о возможном подорожании билетов
Лента новостейМолния