От Путина ждут важного решения. Чем взбудоражен Израиль

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв — РИА Новости, Татьяна Меликян. Израиль готовится к грандиозному событию — столько высоких иностранных гостей здесь не было, пожалуй, никогда. На Пятый Всемирный форум памяти жертв холокоста в "Яд Вашем" приедут десятки мировых лидеров и представителей монарших домов. Президент России проведет в Иерусалиме всего один день, но именно его здесь ждут с особым интересом.



"Помилуйте Нааму"

"Нет, Евровидение — это не то, это просто артисты", — отмахивается от нелепого сравнения представитель полиции Иерусалима Михаил Зингерман. Предстоящее мероприятие он готов поставить на одну доску разве что с похоронами бывшего президента Шимона Переса: летом 2016-го проститься с лауреатом Нобелевской премии мира приезжали Барак Обама и Билл Клинтон, Франсуа Олланд, принц Чарльз. "Вот те события как-то напоминают нынешний уровень безопасности. Но это беспрецедентно! Грандиозно!" — убеждает Зингерман.

В Иерусалиме в эти дни несут службу десять тысяч полицейских (притом что всего их в стране тридцать тысяч). На помощь местным силам правопорядка призвали коллег со всего Израиля, военных и, само собой, спецслужбы. Предупреждение о недопустимости провокаций послано ХАМАС — ответ пообещали очень жесткий. Жителям города пришлось немного потесниться, зато у туристов появилось дополнительное развлечение. В среду днем президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении нескольких охранников гулял по Старому городу, пожимал руки прохожим, интересовался, откуда они приехали на Святую землю.

© AFP 2019 / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон во время прогулки по Старому городу в Иерусалиме. 22 января 2020 © AFP 2019 / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон во время прогулки по Старому городу в Иерусалиме. 22 января 2020

Неудобства из-за мер безопасности, правда, не ограничивались Иерусалимом. Трассу из аэропорта Бен Гурион, например, намеревались перекрыть под кортеж Владимира Путина. Но интрига была в том, что силы правопорядка в Иерусалиме до последнего не знали, приедет российский президент в среду вечером или утром в четверг. Но для него все же был зарезервирован номер в одной из самых роскошных гостиниц города King David Hotel ("Царь Давид"). Соседями по отелю могли стать короли Испании, Нидерландов, Бельгии, наследник британского престола принц Чарльз, а также президенты Франции и Германии.

"Почти русскоговорящая страна", как пошутил недавно Владимир Путин, ждала его с большим интересом. Газеты пестрели фотографиями израильтянки Наамы Иссахар, которая уже десять месяцев находится в российской тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков (9,6 грамма гашиша в багаже). Мать девушки на днях вернулась из России и публично просила активистов отменить любые протесты во время визита Владимира Путина. По ее мнению, такие действия могут снизить шансы на помилование Наамы. "Я призываю всех проявить уважение к Путину. Я верю, что он помилует Нааму и позволит ей вернуться домой как можно скорее", — говорила женщина.

Глава правительства Биньямин Нетаньяху тоже выражал надежду "услышать добрые вести" о судьбе Наамы. Премьер-министр даже опубликовал видеоролик, в котором сказал, что он "гораздо более оптимистичен в отношении благополучного исхода этого дела", однако не может рассказать подробности. Обсуждать детали отказались и в Кремле. "Мы никогда не анонсируем подобные вопросы (о помиловании. — Прим. ред.)", — напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Однако позже последовало уточнение, что Путин завтра в Иерусалиме перед форумом, приуроченным к 75-летию освобождения Освенцима, встретится с патриархом Феофилом и матерью Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков. Возможно, на этой встрече будет объявлено о помиловании девушки.

© REUTERS / Ammar Awad Полиция Израиля патрулирует улицы в Иерусалиме. 22 января 2020 © REUTERS / Ammar Awad Полиция Израиля патрулирует улицы в Иерусалиме. 22 января 2020

Форум памяти холокоста

За один день своего визита Путин планирует принять участие во Всемирном форуме холокоста, открыть памятник жертвам блокады Ленинграда в иерусалимском парке "Ган-Сакер" и встретиться на Западном берегу с Махмудом Аббасом. "Полиция Иерусалима находится в контакте с палестинскими коллегами, чтобы обеспечить безопасность", — заверил Михаил Зингерман. К слову, Путин — не единственный лидер, который намерен провести переговоры не только с Нетаньяху, но и с Аббасом. Такие же планы у президента Франции Эммануэля Макрона и принца Чарльза.

На форуме одним из центральных событий станут несколько выступлений политиков, в том числе Путина, Макрона и вице-президента США Майка Пенса. Глава Украины, приезжающий в эти дни в Иерусалим, выступать не будет — таково решение организаторов. В интервью израильской прессе Зеленский отметил, что ему неважно, будет ли он произносить речь. Однако, добавил украинский лидер, дать ему такую возможность "было бы справедливо", так как во время холокоста погибло множество украинских евреев.

Такой же довод мог привести и президент Польши, но Анджей Дуда решил вовсе не ехать в Израиль — во-первых, организаторы "не пошли ему навстречу" и не предоставили слово, а во-вторых, центральным гостем будет Путин, а это, считает Дуда, неприемлемо. В результате Польшу представит посол этой страны. А значит, спор Москвы и Варшавы на историческую тематику пока так и останется заочным.

К слову, в последний момент свой визит отменил и президент Литвы. Правда, Гитанас Науседа назвал нейтральный повод для отказа: его участие в экономическом форуме в Давосе затянулось, и он не сможет почтить память жертв холокоста. Но в мероприятиях по случаю освобождения Освенцима в Польше 27 января Науседа участие все же примет, тем более что туда не пригласили Путина.

"Мы встречаемся не только для того, чтобы вспомнить прошлое, но и для того, чтобы понять, где сегодня находится весь мир по отношению к нравственным барометрам, — говорит инициатор проведения форума, президент фонда "Всемирный форум памяти холокоста" Вячеслав Моше Кантор. — Если сегодня мировые лидеры объединятся, чтобы совместно противостоять злу и бороться с антисемитизмом, тогда мы сможем обещать безопасный мир всему человечеству в будущем".