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Банный день в Антарктиде: как живут полярники и гуляют туристы
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РИА Новости

Банный день в Антарктиде: как живут полярники и гуляют туристы

08:00 23.01.2020 (обновлено: 15:50 23.01.2020)
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© Depositphotos / goinykПингвины
Пингвины
© Depositphotos / goinyk
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Двести лет назад, 28 января 1820 года, русские мореплаватели Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен открыли Антарктиду. Сейчас там около 90 научных станций, включая российские, колонии пингвинов и других коренных обитателей. Летом приезжают туристы, а полярники живут круглый год. О том, как попасть на Белый континент, — в материале РИА Новости.

Самый южный и холодный

Антарктида не принадлежит ни одной стране. Там работают ученые, приезжают туристы с разных концов света. Но путешественникам нужно быть готовыми к непростым погодным условиям.
Средняя температура — 50 градусов ниже ноля. Минимальная — минус 89,2 — была зафиксирована на российской станции "Восток", расположенной в глубине континента. Полярники рассказывают, что слово "минус" практически не употребляется. И так понятно. Это самая южная и самая холодная часть земной суши. Но тут можно найти бар, есть пожарная часть и даже был родильный дом.
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На российской станции "Беллинсгаузен" бывает и плюсовая температура (средняя в феврале +1,1), это место в шутку даже называют курортом.

Как попасть на Антарктиду

В качестве туриста побывать здесь несложно, но очень дорого. Самый простой путь — из Ушуаи (Аргентина) на лайнере. Цена программ в зависимости от длительности и маршрута — от 6,5 тысячи долларов. Билет до Аргентины оплачивается отдельно. Есть длительные туры — десять-пятнадцать тысяч долларов, за 29 тысяч предлагается VIP-круиз. В общем, за путешествие нужно быть готовым заплатить 50 тысяч долларов.
"Туристы высаживаются в одних и тех же местах, все четко организовано, — поясняет руководитель группы Института океанологии РАН Сергей Писарев. — Контроль очень жесткий: ни камушек нельзя взять, ни к птицам подойти".
© Depositphotos / doethionПингвины в Антарктиде
Пингвины в Антарктиде
© Depositphotos / doethion
Пингвины в Антарктиде
Главное правило для всех отправляющихся в Антарктиду — не завезти сюда чуждые микроорганизмы. У прибывших отберут даже привезенную воду (ее здесь добывают из снега, льда, берут из пресного озера). А одежду продезинфицируют.
Специальных требований к здоровью, по словам операторов, организующих такие туры, нет. Но обязательна страховка, покрывающая экстренную эвакуацию. "Если есть серьезные заболевания, не стоит туда ехать, так как будешь обузой для остальных", — говорит полярник, ледовый разведчик 1-го класса Константин Зайцев.
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Понадобится теплая, но "дышащая" одежда, термобелье, головной убор, закрывающий уши и лоб, маска, защищающая лицо от ветра и мороза, удобные водонепроницаемые теплые ботинки, перчатки, варежки. Многое можно взять напрокат. Пригодится бинокль и обязательно понадобится фотоаппарат.

Как живут полярники

"У каждого человека — своя комната, — описывает условия быта режиссер-документалист Ольга Стефанова, зимовавшая в Антарктиде. — Есть общая кают-компания, где смотрят кино, устраивают чаепития, лекции, играют на гитаре. В игровой — стол для пинг-понга. Есть тренажерный зал, одна на всех столовая, кампус".
По ее словам, в восемь все завтракают. Потом расходятся по рабочим местам. Бывают авралы, когда вместе идут одну задачу выполнять. В два часа — обед, потом снова работа. В семь вечера — ужин и свободное время. Суббота — банный день для всей станции.
© РИА Новости / В. Чистяков / Перейти в фотобанкУказатель направлений на Южном геомагнитном полюсе Земли
Указатель дорог на южном геомагнитном полюсе Земли
© РИА Новости / В. Чистяков
Перейти в фотобанк
Указатель направлений на Южном геомагнитном полюсе Земли
Полярники устраивают шашлыки, вылазки на природу, ходят друг к другу в гости. Например, рядом с "Беллинсгаузеном" — чилийская полярная станция "Фрей". Там офицеры живут со своими семьями — женами и детьми.
Отмечают праздники — и общие, и антарктические. День зимнего солнцестояния — 22 июня — главный. На станциях устраивают банкеты с коктейлями, куда добавляют 500-тысячелетний лед, играют в бильярд, едят торты, пьют шампанское.

Свадьбы, рождения и похороны

В Антарктиде проходят даже свадьбы, рождаются дети. На "Беллинсгаузене" есть православный храм, а на острове Буромского (недалеко от станции "Мирный") — кладбище.
© Фото : предоставил вице-президент Ассоциации полярников России Владимир СтругацкийХрам Святой Троицы в Антарктиде
Храм Св.Троицы в Антарктиде
© Фото : предоставил вице-президент Ассоциации полярников России Владимир Стругацкий
Храм Святой Троицы в Антарктиде
"Я впервые оказалась там несколько лет назад и увидела, в каком состоянии находились могилы полярников. Очень захотелось привести их в достойный вид, — рассказывает Ольга Стефанова. — В Антарктиде нет земли, поэтому хоронят людей в металлических саркофагах, которые закрепляются на скалах. С 1956 года на наших станциях погибли 77 человек, тела только семи из них были вывезены на родину".
По ее словам, удалось собрать частные пожертвования, благодаря которым старые саркофаги накрыли нержавеющим металлом, обшили, восстановили таблички. Полярники помогали вспомнить, кто и где похоронен. Потом три года шла кропотливая работа по поиску родственников, друзей, коллег погибших. Получилось создать уникальный архив из рассказов, писем, стихов, фотографий, сделать фильм.
© Fotolia / fotodeandreИсследовательское судно у берегов Антарктиды
Исследовательское судно у берегов Антарктиды
© Fotolia / fotodeandre
Исследовательское судно у берегов Антарктиды
Среди погибших есть и иностранцы. Например, Бруно Зендер из Швейцарии — лучший фотограф пингвинов в мире. Он погиб в 1997 году, отправившись на очередную съемку.
"Обычно уходил один, чтобы ему никто не мешал, сливался с природой и ловил момент, когда можно сделать уникальный кадр", — вспоминает Константин Зайцев.

Пингвины "чинят" трактор

Коренные обитатели континента — пингвины: императорские, Адели и другие виды. Можно встретить поморников, буревестников, альбатросов. Млекопитающие только морские: на сушу выходят тюлени Уэдделла, тюлени-крабоеды, морские леопарды, Росса, морские слоны. На побережье есть шанс увидеть дельфинов и китов.
© Depositphotos / TarpanДетеныш тюленя
Детеныш тюленя
1 из 6
Детеныш тюленя
© Depositphotos / Tarpan
© AP Photo / Frederique Olivier, Downer Productions

Камера для работы с императорскими пингвинами в Антарктиде

Замаскированная камера для работы с императорскими пингвинами в Антарктиде
2 из 6

Камера для работы с императорскими пингвинами в Антарктиде

© AP Photo / Frederique Olivier, Downer Productions
© AFP 2019 / Marcel Mochet

Птенцы колонии королевских пингвинов в Антарктиде

Птенцы колонии королевских пингвинов в Антарктиде
3 из 6

Птенцы колонии королевских пингвинов в Антарктиде

© AFP 2019 / Marcel Mochet
© Fotolia / giv58Антарктический пингвин
Антарктический пингвин
4 из 6
Антарктический пингвин
© Fotolia / giv58
© AFP 2019 / Joel EstayУчастник Антарктического марафона пробегает рядом с пингвином
Участник Антарктического марафона пробегает рядом с пингвином
5 из 6
Участник Антарктического марафона пробегает рядом с пингвином
© AFP 2019 / Joel Estay
© AFP 2019 / Eitan Abramovich Морской слон в гавани Янки на Южных Шетландских островах Антарктиды
Морской слон в гавани Янки на Южных Шетландских островах Антарктиды
6 из 6
Морской слон в гавани Янки на Южных Шетландских островах Антарктиды
© AFP 2019 / Eitan Abramovich
1 из 6
Детеныш тюленя
© Depositphotos / Tarpan
2 из 6

Камера для работы с императорскими пингвинами в Антарктиде

© AP Photo / Frederique Olivier, Downer Productions
3 из 6

Птенцы колонии королевских пингвинов в Антарктиде

© AFP 2019 / Marcel Mochet
4 из 6
Антарктический пингвин
© Fotolia / giv58
5 из 6
Участник Антарктического марафона пробегает рядом с пингвином
© AFP 2019 / Joel Estay
6 из 6
Морской слон в гавани Янки на Южных Шетландских островах Антарктиды
© AFP 2019 / Eitan Abramovich
"Пингвины очень любопытные и дружелюбные. Они сами приходят на станцию, заглядывают в окна, — говорит Ольга Стефанова. — Механик чинит трактор, птицы подходят, наблюдают, переговариваются.
Тюлени также подпускают близко, но гладить их нельзя: это хищники.
Животных и птиц почти не смущают туристы, которых особенно много — десятки тысяч — в летнее время (российская зима). Путешественники фотографируются с пингвинами и уезжают. Бывают и длительные вылазки: в Антарктиде проводятся забеги, заезды, кинофестивали и концерты. Здесь в 2013 году даже давала концерт Metallica.
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