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2020-01-23T16:04+0300
https://ria.ru/20200123/1563743376.html
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
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РИА Новости

Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов

08:00 23.01.2020 (обновлено: 16:04 23.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПациент на приеме у зубного врача
Пациент на приеме у зубного врача
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Специальные машины со стоматологическим оборудованием закупили на Сахалине. Новые передвижные комплексы сделают доступной медицинскую помощь в населенных пунктах, в которых нет стационарных зубных кабинетов. Машина оснащена современным оборудованием и материалами, с помощью которых врачи проводят диагностику, лечение и профилактику зубов.
Ближайшая остановка передвижного стоматологического комплекса — Новиково, самое отдаленное село Корсаковского района.

В день мы принимаем десять-двенадцать человек. Среди наших пациентов есть и взрослые и дети. Единственное отличие кабинета от стационарного — он мобильный. Это позволяет оказывать медпомощь даже в самых удаленных населенных пунктах. В каждом селе работаем по одной-две недели", — сказал зубной врач Сергей Юн.

Местный житель Николай Васильевич, постоянный клиент передвижной стоматологии, в этот раз решил вылечить сразу два зуба.
"Сергей Юн — доктор с большой буквы. Лечит зубы быстро и качественно. И в общем человек хороший. Если пациент нервничает, обязательно поговорит, успокоит. Откровенно говоря, стоматологов побаиваюсь, но этому врачу полностью доверяю", — сказал он.
Курсировать по Новиково машина будет до конца января. В феврале стоматология на колесах переедет в село Дачное, откуда потом отправится в Чапаево и Охотское.
На сегодняшний день в Сахалинской области работают два мобильных стоматологических комплекса. Пополнение автопарка до 12 машин сделает медицинскую помощь в селах еще более доступной.
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