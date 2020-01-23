Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Специальные машины со стоматологическим оборудованием закупили на Сахалине. Новые передвижные комплексы сделают доступной медицинскую помощь в населенных пунктах, в которых нет стационарных зубных кабинетов. Машина оснащена современным оборудованием и материалами, с помощью которых врачи проводят диагностику, лечение и профилактику зубов.

Ближайшая остановка передвижного стоматологического комплекса — Новиково, самое отдаленное село Корсаковского района.

В день мы принимаем десять-двенадцать человек. Среди наших пациентов есть и взрослые и дети. Единственное отличие кабинета от стационарного — он мобильный. Это позволяет оказывать медпомощь даже в самых удаленных населенных пунктах. В каждом селе работаем по одной-две недели", — сказал зубной врач Сергей Юн.

Местный житель Николай Васильевич, постоянный клиент передвижной стоматологии, в этот раз решил вылечить сразу два зуба.

"Сергей Юн — доктор с большой буквы. Лечит зубы быстро и качественно. И в общем человек хороший. Если пациент нервничает, обязательно поговорит, успокоит. Откровенно говоря, стоматологов побаиваюсь, но этому врачу полностью доверяю", — сказал он.

Курсировать по Новиково машина будет до конца января. В феврале стоматология на колесах переедет в село Дачное, откуда потом отправится в Чапаево и Охотское.