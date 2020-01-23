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https://ria.ru/20200123/1563741802.html
"Переехала и вернулась добить": на Урале просят наказать виновницу ДТП
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РИА Новости

"Переехала и вернулась добить": на Урале просят наказать виновницу ДТП

08:00 23.01.2020 (обновлено: 08:58 23.01.2020)
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© Фото : Накануне.RU / Денис ДавыдовМарина Мартемьянова в зале Белоярского районного суда
Марина Мартемьянова в зале Белоярского районного суда
© Фото : Накануне.RU / Денис Давыдов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Виктория Дубовская. Полтора года колонии вместо девяти — такой срок получила жительница Свердловской области Марина Мартемьянова, которая весной прошлого года села за руль пьяной и совершила наезд на группу подростков. С решением суда не согласны ни родственники пострадавших, ни прокуратура: обвинение настаивает на более строгом наказании.

"Мам, я в скорой"

Авария произошла 6 апреля 2019-го в поселке Белоярский. По версии следствия, около полуночи Nissan Juke выехал на встречную полосу и врезался в группу подростков.
"Юля как раз вернулась домой после сессии и в тот день отпросилась на встречу с друзьями, — рассказывает РИА Новости мать одной из пострадавших Надежда Свойкина. — Мы разговаривали по телефону за двадцать минут до аварии. Через час я позвонила еще раз, долго не могла дозвониться. А потом вместо гудков услышала: "Мам, я в скорой".
© Фото : очевидца происшествия / Tyumen TimesНа месте наезда на пешеходов в поселке Белоярский Свердловской области
На месте наезда на пешеходов в поселке Белоярский, Свердловской области
© Фото : очевидца происшествия / Tyumen Times
На месте наезда на пешеходов в поселке Белоярский Свердловской области
Как выяснилось позднее, 17-летние Юлия Ладыгина и Ксения Шумкова возвращались домой в компании двух молодых людей. В Февральском переулке они шли по краю проезжей части — тротуара там не было. Оглянувшись, увидели, что прямо на них несется автомобиль. Кирилл и Дима успели увернуться, девушки — нет. После удара Nissan быстро скрылся, даже не притормозив.
Дима и Кирилл побоялись трогать пострадавших до приезда медиков. Юлю отбросило на обочину, Ксюша лежала на проезжей части. Через несколько минут снова показался тот же самый Nissan. По словам Димы, юноша бросился наперерез, чтобы защитить Ксюшу. Кричал и размахивал руками, однако машина, не сбавляя скорости, переехала пострадавшую и исчезла за поворотом.
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской областиАвтомобиль виновницы ДТП в поселке Белоярский Свердловской области
Автомобиль виновницы ДТП в поселке Белоярский Свердловской области
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области
Автомобиль виновницы ДТП в поселке Белоярский Свердловской области
Вскоре прибыл наряд ДПС и скорая, девушек увезли в реанимацию. "Сразу после звонка я примчалась в больницу, — говорит Надежда. — Дочь была в тяжелом состоянии, буквально вся изодранная, живого места не осталось. Вроде разговаривала, но не понимала, что происходит". Врачи диагностировали у Юли перелом позвоночника, у Ксюши — перелом таза и черепно-мозговую травму.

Сами виноваты

Виновницу аварии нашли быстро. Следователи установили, что 34-летняя местная жительница Марина Мартемьянова в момент аварии была пьяна. В Сеть выложили видео ДТП, и эта история вызвала сильный общественный резонанс.
"Белоярский — маленький поселок, почти все друг друга тут знают, — объясняет Надежда. — С Мариной мы знакомы давно, ее муж Николай — мой бывший одноклассник. Мы опасались, что ее семья повлияет на ход дела. Николай и ее брат раньше работали в полиции, а отец достаточно состоятельный человек".
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 264 УК России "Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Через три дня после аварии Мартемьянову отправили в СИЗО, однако позднее меру пресечения изменили на домашний арест.
В августе дело дошло до суда. К обвинениям добавилась еще одна статья — покушение на убийство: по версии СК, виновница ДТП специально вернулась, чтобы добить пострадавших. Местный житель видел, как после первого наезда Мартемьянова остановилась у своего дома, звонила мужу, что-то кричала в трубку. А потом опять села за руль и двинулась обратно.
У защиты другая версия. "С их слов получается, что дети сами во всем виноваты, — возмущается Надежда. — Они ведь шли по дороге. В первый раз Мартемьянова их якобы не видела, хотя на одежде были светоотражающие элементы. А во второй не смогла правильно отреагировать — резкие движения подростков на дороге ее напугали".

Покушения не было

Хотя гособвинитель настаивал на девятилетнем сроке, Мартемьянову приговорили к полутора годам колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения.
По мнению суда, доказательств попытки убийства недостаточно. При вынесении вердикта учли, что обвиняемая раскаялась и воспитывает двух несовершеннолетних детей.
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Родственники пострадавших считают приговор слишком мягким: с учетом двух месяцев, проведенных в СИЗО, и домашнего ареста реальный срок — всего несколько месяцев. Кроме того, девушкам отказали в возмещении морального ущерба.
"После приговора моя дочь плакала, — признается Надежда. — Виновная до сих пор перед нами нормально не извинилась. У девочек серьезные проблемы со здоровьем, на решение которых понадобится не один год. У Юли постоянные боли, она не может учиться. Мы пытаемся продолжать реабилитацию, но денег не хватает".
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Недавно прокуратура обжаловала решение суда. Пострадавшие надеются, что апелляционная инстанция поможет добиться справедливости. Впрочем, по мнению экспертов, если доказать покушение на убийство не получится, остается только одно — требовать максимального срока за нарушение правил дорожного движения и бегство с места аварии.
Стоит отметить, что в прошлом году сроки для пьяных виновников ДТП значительно увеличили. Теперь часть 2 статьи 364 УК России предусматривает до семи лет лишения свободы. Но поправки вступили в силу после ДТП с Мартемьяновой, соответственно, ее судят по предыдущей версии закона, где максимальное наказание — четыре года колонии.
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Происшествия
Популярные комментарии
Животное а не женщина. За то, что вернулась и переехала пожизненно посадить нужно.
23 января, 09:19
Artem Kolesov
17100031
Одних детей покалечила, своими прикрылась. Полный ноль.
23 января, 09:22
Весёлый Роджер
14110200
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