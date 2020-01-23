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США в Венесуэле проиграли, но не признают это до выборов
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РИА Новости

США в Венесуэле проиграли, но не признают это до выборов

08:00 23.01.2020 (обновлено: 08:03 23.01.2020)
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© AP Photo / Andrea Hernandez BriceñoПредседатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в Каракасе. 5 января 2020 года
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в Каракасе. 5 января 2020 года
© AP Photo / Andrea Hernandez Briceño
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Ровно год назад мир стал свидетелем невиданной новации в международных отношениях — назначения президента суверенной державы иностранным лидером через твиттер. Двадцать третьего января 2019 года хозяин Белого дома Дональд Трамп публично объявил через эту соцсеть, что отныне "временным президентом" Венесуэлы будет признаваться спикер парламента Хуан Гуайдо.
Конечно, это далеко не первый и наверняка не последний случай, когда Вашингтон свергает или пытается свергнуть законную власть в той или иной стране, меняя легитимных лидеров на своих ставленников. В той же Венесуэле американцы уже в этом веке совершали подобные попытки, используя и вооруженный переворот. Но все-таки представить публике нового руководителя иностранного государства просто так, через интернет, даже без каких-либо дополнительных усилий и оснований — это новое слово в современных политических технологиях, шокировавшее даже некоторых союзников США.

Напомним: Вашингтон тогда в приказном порядке велел партнерам признать Гуайдо. И, если лидеры большинства южноамериканских стран выполнили эту команду почти сразу, часть европейцев какое-то время сопротивлялись, призывая к диалогу между властью и оппозицией. Однако через несколько недель и в Старом Свете сдались, посчитав, что бить горшки с основным союзником ради далекой Венесуэлы смысла нет.

Итак, спустя год после начала эксперимента с назначением президентов посредством твиттера напрашивается вывод, что пока такие методы не оправдали себя. Видимо, мир еще не дорос до новейших технологий, разрабатываемых в Белом доме. Судить об этом можно хотя бы по тому, как называют Гуайдо СМИ даже тех стран, где его уже давно считают "временным" главой. Например, CNN в заголовке новости о недавней встрече Майка Помпео и Хуана Гуайдо сообщает, что госсекретарь встретился с "оппозиционным лидером". Вот вам и "президент".
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А помните, как год назад тот же Помпео уверял, что дни легитимного руководителя страны Николаса Мадуро якобы сочтены. А советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон демонстрировал всему миру блокнот с "секретными" планами об отправке в Колумбию пяти тысяч военнослужащих, явно намекая на возможность военного вторжения. Где теперь тот Болтон? Кто его вспомнит? А якобы "непризнанный" Мадуро продолжает реально управлять государством. Помпео между тем продолжает рассказывать, что глава Венесуэлы вот-вот будет отстранен от власти. Госсекретарь заявляет о "неготовности" Мадуро провести "свободные и открытые президентские выборы". В переводе с языка Белого дома это значит, что американцы понимают: на честных выборах Мадуро все равно победит.
Сам Гуайдо пару недель назад потерял даже натянутый повод сохранять титул "временного президента", торжественно присвоенный ему Трампом. Пятого января парламент Венесуэлы в результате тяжелых маневров и физических боев уволил спикера, назначив нового. Казалось бы, уже даже теоретически нельзя объяснить, почему политик, ни разу не участвовавший в президентских выборах, продолжает считаться Вашингтоном главой страны. Но когда лидеров свободного демократического мира беспокоило соблюдение демократических процедур и формальностей? Гуайдо провел встречу со сторонниками вне стен парламента, устроил там "голосование" и объявил себя "переизбравшимся" на пост спикера. Никого не волнует ни отсутствие кворума, ни количество проголосовавших, ни кто голосовал. Но этих потешных выборов оказалось достаточно для заявлений Вашингтона о том, что США продолжают считать лидера оппозиции "временным президентом".
Конечно, подобные заявления не могут обмануть публику. Уже и американские специалисты прямо констатируют тот очевидный факт, что нахрапистая попытка путча в Венесуэле на данном этапе провалилась.
У кого, что бомбит. Майк Помпео пригрозил Венесуэле судьбой СССР
21 января, 15:45Акценты
У кого что бомбит. Майк Помпео пригрозил Венесуэле судьбой СССРПоследний день Помпеи для Венесуэлы так и не наступил, поэтому наступает Помпео. И вроде вместе со всеми пытался в Берлине примирить Ливию, но вернулся на свое полушарие и опять у него все – через задний двор.
Казалось бы, Белому дому следовало тихонечко признать свое поражение, отказаться от контактов с не оправдавшим надежды Гуайдо и начинать диалог с Мадуро. Тем более что сам президент Венесуэлы открыто выражает готовность встретиться для переговоров с любым американским чиновником — хоть с Трампом, хоть с кем. Такой диалог — единственная возможность перехода от "твиттер-дипломатии" к реальному решению политического конфликта.
Но почти наверняка Белый дом не пойдет на такой вариант вплоть до президентских выборов в США в ноябре этого года. Ключевым словом здесь является "Флорида". Во всех последних кампаниях этот штат является ареной ожесточенных боев между республиканцами и демократами (вспомним хотя бы скандальный пересчет голосов на выборах 2000 года, когда 500 флоридских избирателей не без усилий тогдашнего губернатора штата Джеба Буша обеспечили победу его брату Джорджу). С тех пор голосование там постоянно идет "ноздря в ноздрю".
Благодаря демографическим изменениям, произошедшим в штате в последние годы, ситуация, казалось бы, качнулась в сторону Демпартии. В первую очередь за счет значительного прироста испаноязычного населения штата (так называемых латинос). Учитывая, мягко говоря, сложные отношения между Трампом и избирателями мексиканского происхождения (в первую очередь из-за проекта "Великой стены" на границе с Мексикой), демократы считали на выборах 2016 года, что голоса флоридских латинос у них в кармане. И резко обманулись в ожиданиях, не учтя тот факт, что в этом штате живут не столько мексиканцы, сколько выходцы с Кубы и, в последнее время, из Венесуэлы. Те не могли простить демократам и лично Бараку Обаме снятия санкций с Гаваны. В итоге голоса ушли Трампу.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
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"Мы не шутим". Помпео анонсировал новые санкции в отношении Венесуэлы
Конечно, политические стратеги в окружении американского президента учтут этот опыт. Сближение с Мадуро, даже при таком явном поражении безбашенной американской дипломатии на венесуэльском направлении, означало бы переток голосов испаноязычных избирателей Флориды демократам, а значит, и утрату ключевого штата с 29 выборщиками. Поэтому с точки зрения предвыборных раскладов Трампу выгоднее продолжать делать вид, что президентом Венесуэлы остается никем не избранный Гуайдо, а Мадуро "вот-вот уйдет". И не важно, что это противоречит здравому смыслу и уже не имеет даже формальных оснований. До ноября все в Вашингтоне будет подчинено исключительно предвыборной необходимости.
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Джеб БушДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШААвторыВ мире
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