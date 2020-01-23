США в Венесуэле проиграли, но не признают это до выборов

Конечно, это далеко не первый и наверняка не последний случай, когда Вашингтон свергает или пытается свергнуть законную власть в той или иной стране, меняя легитимных лидеров на своих ставленников. В той же Венесуэле американцы уже в этом веке совершали подобные попытки, используя и вооруженный переворот. Но все-таки представить публике нового руководителя иностранного государства просто так, через интернет, даже без каких-либо дополнительных усилий и оснований — это новое слово в современных политических технологиях, шокировавшее даже некоторых союзников США.

Напомним: Вашингтон тогда в приказном порядке велел партнерам признать Гуайдо . И, если лидеры большинства южноамериканских стран выполнили эту команду почти сразу, часть европейцев какое-то время сопротивлялись, призывая к диалогу между властью и оппозицией. Однако через несколько недель и в Старом Свете сдались, посчитав, что бить горшки с основным союзником ради далекой Венесуэлы смысла нет.

Итак, спустя год после начала эксперимента с назначением президентов посредством твиттера напрашивается вывод, что пока такие методы не оправдали себя. Видимо, мир еще не дорос до новейших технологий, разрабатываемых в Белом доме. Судить об этом можно хотя бы по тому, как называют Гуайдо СМИ даже тех стран, где его уже давно считают "временным" главой. Например, CNN в заголовке новости о недавней встрече Майка Помпео и Хуана Гуайдо сообщает, что госсекретарь встретился с "оппозиционным лидером" . Вот вам и "президент".

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А помните, как год назад тот же Помпео уверял, что дни легитимного руководителя страны Николаса Мадуро якобы сочтены . А советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон демонстрировал всему миру блокнот с "секретными" планами об отправке в Колумбию пяти тысяч военнослужащих, явно намекая на возможность военного вторжения . Где теперь тот Болтон? Кто его вспомнит? А якобы "непризнанный" Мадуро продолжает реально управлять государством. Помпео между тем продолжает рассказывать, что глава Венесуэлы вот-вот будет отстранен от власти . Госсекретарь заявляет о "неготовности" Мадуро провести "свободные и открытые президентские выборы". В переводе с языка Белого дома это значит, что американцы понимают: на честных выборах Мадуро все равно победит.

Сам Гуайдо пару недель назад потерял даже натянутый повод сохранять титул "временного президента", торжественно присвоенный ему Трампом. Пятого января парламент Венесуэлы в результате тяжелых маневров и физических боев уволил спикера, назначив нового. Казалось бы, уже даже теоретически нельзя объяснить, почему политик, ни разу не участвовавший в президентских выборах, продолжает считаться Вашингтоном главой страны. Но когда лидеров свободного демократического мира беспокоило соблюдение демократических процедур и формальностей? Гуайдо провел встречу со сторонниками вне стен парламента, устроил там "голосование" и объявил себя "переизбравшимся" на пост спикера. Никого не волнует ни отсутствие кворума, ни количество проголосовавших, ни кто голосовал. Но этих потешных выборов оказалось достаточно для заявлений Вашингтона о том, что США продолжают считать лидера оппозиции "временным президентом".

Конечно, подобные заявления не могут обмануть публику. Уже и американские специалисты прямо констатируют тот очевидный факт, что нахрапистая попытка путча в Венесуэле на данном этапе провалилась

Казалось бы, Белому дому следовало тихонечко признать свое поражение, отказаться от контактов с не оправдавшим надежды Гуайдо и начинать диалог с Мадуро. Тем более что сам президент Венесуэлы открыто выражает готовность встретиться для переговоров с любым американским чиновником — хоть с Трампом, хоть с кем . Такой диалог — единственная возможность перехода от "твиттер-дипломатии" к реальному решению политического конфликта.

Но почти наверняка Белый дом не пойдет на такой вариант вплоть до президентских выборов в США в ноябре этого года. Ключевым словом здесь является "Флорида". Во всех последних кампаниях этот штат является ареной ожесточенных боев между республиканцами и демократами (вспомним хотя бы скандальный пересчет голосов на выборах 2000 года, когда 500 флоридских избирателей не без усилий тогдашнего губернатора штата Джеба Буша обеспечили победу его брату Джорджу). С тех пор голосование там постоянно идет "ноздря в ноздрю".

Благодаря демографическим изменениям, произошедшим в штате в последние годы, ситуация, казалось бы, качнулась в сторону Демпартии. В первую очередь за счет значительного прироста испаноязычного населения штата (так называемых латинос). Учитывая, мягко говоря, сложные отношения между Трампом и избирателями мексиканского происхождения (в первую очередь из-за проекта "Великой стены" на границе с Мексикой), демократы считали на выборах 2016 года, что голоса флоридских латинос у них в кармане. И резко обманулись в ожиданиях, не учтя тот факт, что в этом штате живут не столько мексиканцы, сколько выходцы с Кубы и, в последнее время, из Венесуэлы . Те не могли простить демократам и лично Бараку Обаме снятия санкций с Гаваны. В итоге голоса ушли Трампу.