Популярный блогер инсценировал перелом ради бизнес-класса самолета

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Блогер Джейми Чжу летел из Сиднея, в аэропорту он приобрел ортез и сказал бортпроводникам, что у него перелом лодыжки, ему сложно сидеть в кресле эконом-класса. Туриста перевели в бизнес, Блогер Джейми Чжу летел из Сиднея, в аэропорту он приобрел ортез и сказал бортпроводникам, что у него перелом лодыжки, ему сложно сидеть в кресле эконом-класса. Туриста перевели в бизнес, сообщает Insider.

Джейми уточнил, что купил ортез перед посадкой в самолет, но заказал его за неделю, чтобы быть уверенным, что он есть на складе.

"Теперь я планирую использовать его и на следующих рейсах", — сказал он.

Он опубликовал историю в своих аккаунтах и получил неоднозначную реакцию подписчиков. Большинство из них, по словам блогера, решили, что это "дерзкая и умная шутка". Некоторые критиковали его за обман и назвали трюк аморальным.

"Я уверен, мы все пытались найти способ получить что-то бесплатно или со скидкой, в этом видео я ничего другого и не сделал", — сказал он.

По его словам, идея этого трюка пришла к нему, когда он вспомнил, как его лечили при реальном переломе лодыжки.