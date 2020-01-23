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Туризм
2020-01-23T02:26+0300
https://ria.ru/20200123/1563738126.html
Популярный блогер инсценировал перелом ради бизнес-класса самолета
https://cdn25.img.ria.ru/images/155180/01/1551800121_0:156:3072:1884_1036x0_80_0_0_40ca97f6b056911c76c360051274eda0.jpg
РИА Новости

Популярный блогер инсценировал перелом ради бизнес-класса самолета

02:26 23.01.2020
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© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета
© Depositphotos / Sid10
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Блогер Джейми Чжу летел из Сиднея, в аэропорту он приобрел ортез и сказал бортпроводникам, что у него перелом лодыжки, ему сложно сидеть в кресле эконом-класса. Туриста перевели в бизнес, сообщает Insider.
Джейми уточнил, что купил ортез перед посадкой в самолет, но заказал его за неделю, чтобы быть уверенным, что он есть на складе.
"Теперь я планирую использовать его и на следующих рейсах", — сказал он.
Он опубликовал историю в своих аккаунтах и получил неоднозначную реакцию подписчиков. Большинство из них, по словам блогера, решили, что это "дерзкая и умная шутка". Некоторые критиковали его за обман и назвали трюк аморальным.
"Я уверен, мы все пытались найти способ получить что-то бесплатно или со скидкой, в этом видео я ничего другого и не сделал", — сказал он.
По его словам, идея этого трюка пришла к нему, когда он вспомнил, как его лечили при реальном переломе лодыжки.
Он подчеркнул, что наслаждался обслуживанием бизнес-класса, и даже забыл надеть ортез на выходе из самолета.
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