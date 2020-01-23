Ищите нас в "Хуаляне": российские продукты захватили китайский рынок

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Крупнейшая китайская розничная сеть Hualian намерена в этом году импортировать и реализовать на внутреннем рынке до 50 тысяч тонн российской муки. Первая партия уже распределена по пекинским супермаркетам, и ее быстро раскупают. Какие еще продукты Россия поставляет в Китай и на сколько вырастет экспорт отечественного агропромышленного комплекса в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.

Две недели до полки

Пшеничную муку "Рязаночка" продают в магазинах Hualian с середины января. Первая партия — тысяча тонн, около миллиона упаковок. В компании-импортере "Ланьли" уверены, что скоро все раскупят. Тогда последует новый заказ. Благо доставка — рекордно быстрая.

Это результат совместной работы Москвы и Пекина по развитию железнодорожного сообщения. Отечественные экспортеры снижают затраты на логистику и получают конкурентное преимущество перед европейскими и американскими компаниями, вынужденными пользоваться морскими портами.

Как рассказывает один из директоров "Ланьли" Ван Шуцзюнь, логистика занимает всего 16 суток — это в три раза быстрее, чем по морю. Всего же в 2020-м Китай собирается импортировать до 50 тысяч тонн российской муки, а в ближайшие годы нарастит закупки до 80 тысяч.

Впрочем, мукой дело не ограничится: с 17 января власти официально открыли внутренний рынок для российской говядины. На данный момент аттестованы два предприятия: Брянская мясная компания (входит в АПХ "Мираторг") и ГК "Заречное" из Воронежской области.

По словам руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, мясокомбинаты готовы поставлять как премиальную говядину для китайских ресторанов европейского типа, так и обычное мясо из более доступного сегмента.

О конкретных объемах говорить пока рано, но, по экспертным оценкам, за год удастся продать около десяти тысяч тонн. Хотя на этом рынке действуют такие серьезные игроки, как Аргентина, Парагвай и США, у российской продукции, выгодно отличающейся от конкурентов минимальным использованием антибиотиков в процессе производства, есть все шансы на успех.

Есть и другой повод для оптимизма: год назад Пекин после пятнадцатилетнего перерыва разрешил российским предприятиям поставлять мясо птицы на внутренний рынок. И, если на первых порах экспорт не превышал нескольких десятков тонн в месяц, сейчас, по информации Юшина, этот показатель достиг десяти тысяч тонн.

Добавим, что Китай готов импортировать из России и свинину — заинтересованные компании уже ведут переговоры с группой "Черкизово".

Дальше — больше

За первое полугодие 2019-го экспорт российской сельхозпродукции в Китай увеличился на 27 процентов, до 1,9 миллиарда долларов, — такие данные привел недавно замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Результаты второго полугодия должны быть еще выше, ведь в мае в Шанхае состоялась очередная международная продовольственная выставка SIAL China. В ней приняли участие 115 отечественных компаний. Российский павильон площадью 1,5 тысячи квадратных метров был одним из самых крупных.

Среди главных событий выставки — подписание рамочного соглашения о сотрудничестве российского производителя молочных продуктов ГК "Галактика" с компанией Beijing Fuluosida Trade Co Ltd, представляющей альянс десяти крупных местных импортеров. Всего Россия увезла оттуда новые контракты на 855 миллионов рублей.

Увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Китай поможет Доктрина продовольственной безопасности, утвержденная Владимиром Путиным в начале недели. Среди прочего предполагается наращивание экспортного потенциала отечественного АПК и преодоление отрицательного сальдо внешней торговли. По данным Федеральной таможенной службы, в январе — ноябре страна закупила продовольствия на 21,1 миллиарда долларов, а продала на 17 миллиардов.

За четыре года зарубежные поставки продовольствия должны вырасти более чем в два раза — до 45 миллиардов долларов. Именно такой параметр закреплен в нацпроекте "Экспорт продукции АПК".