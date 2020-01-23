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Ищите нас в "Хуаляне": российские продукты захватили китайский рынок
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РИА Новости

Ищите нас в "Хуаляне": российские продукты захватили китайский рынок

08:00 23.01.2020 (обновлено: 08:08 23.01.2020)
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© AFP 2019 / STRПокупатели в супермаркете в городе Фуян, Китай
Покупатели в супермаркете в городе Фуян, Китай
© AFP 2019 / STR
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Крупнейшая китайская розничная сеть Hualian намерена в этом году импортировать и реализовать на внутреннем рынке до 50 тысяч тонн российской муки. Первая партия уже распределена по пекинским супермаркетам, и ее быстро раскупают. Какие еще продукты Россия поставляет в Китай и на сколько вырастет экспорт отечественного агропромышленного комплекса в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.

Две недели до полки

Пшеничную муку "Рязаночка" продают в магазинах Hualian с середины января. Первая партия — тысяча тонн, около миллиона упаковок. В компании-импортере "Ланьли" уверены, что скоро все раскупят. Тогда последует новый заказ. Благо доставка — рекордно быстрая.
Это результат совместной работы Москвы и Пекина по развитию железнодорожного сообщения. Отечественные экспортеры снижают затраты на логистику и получают конкурентное преимущество перед европейскими и американскими компаниями, вынужденными пользоваться морскими портами.
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Как рассказывает один из директоров "Ланьли" Ван Шуцзюнь, логистика занимает всего 16 суток — это в три раза быстрее, чем по морю. Всего же в 2020-м Китай собирается импортировать до 50 тысяч тонн российской муки, а в ближайшие годы нарастит закупки до 80 тысяч.
Впрочем, мукой дело не ограничится: с 17 января власти официально открыли внутренний рынок для российской говядины. На данный момент аттестованы два предприятия: Брянская мясная компания (входит в АПХ "Мираторг") и ГК "Заречное" из Воронежской области.
По словам руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, мясокомбинаты готовы поставлять как премиальную говядину для китайских ресторанов европейского типа, так и обычное мясо из более доступного сегмента.
О конкретных объемах говорить пока рано, но, по экспертным оценкам, за год удастся продать около десяти тысяч тонн. Хотя на этом рынке действуют такие серьезные игроки, как Аргентина, Парагвай и США, у российской продукции, выгодно отличающейся от конкурентов минимальным использованием антибиотиков в процессе производства, есть все шансы на успех.
Есть и другой повод для оптимизма: год назад Пекин после пятнадцатилетнего перерыва разрешил российским предприятиям поставлять мясо птицы на внутренний рынок. И, если на первых порах экспорт не превышал нескольких десятков тонн в месяц, сейчас, по информации Юшина, этот показатель достиг десяти тысяч тонн.
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Добавим, что Китай готов импортировать из России и свинину — заинтересованные компании уже ведут переговоры с группой "Черкизово".

Дальше — больше

За первое полугодие 2019-го экспорт российской сельхозпродукции в Китай увеличился на 27 процентов, до 1,9 миллиарда долларов, — такие данные привел недавно замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.
Результаты второго полугодия должны быть еще выше, ведь в мае в Шанхае состоялась очередная международная продовольственная выставка SIAL China. В ней приняли участие 115 отечественных компаний. Российский павильон площадью 1,5 тысячи квадратных метров был одним из самых крупных.

Среди главных событий выставки — подписание рамочного соглашения о сотрудничестве российского производителя молочных продуктов ГК "Галактика" с компанией Beijing Fuluosida Trade Co Ltd, представляющей альянс десяти крупных местных импортеров. Всего Россия увезла оттуда новые контракты на 855 миллионов рублей.

Увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Китай поможет Доктрина продовольственной безопасности, утвержденная Владимиром Путиным в начале недели. Среди прочего предполагается наращивание экспортного потенциала отечественного АПК и преодоление отрицательного сальдо внешней торговли. По данным Федеральной таможенной службы, в январе — ноябре страна закупила продовольствия на 21,1 миллиарда долларов, а продала на 17 миллиардов.
За четыре года зарубежные поставки продовольствия должны вырасти более чем в два раза — до 45 миллиардов долларов. Именно такой параметр закреплен в нацпроекте "Экспорт продукции АПК".
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Михаил МишустинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФКитайМираторгЭкономика
Популярные комментарии
Сказки венского леса!!! Что такое 50 тысяч тонн для Китая? Мизер, в Пекине может они и есть, но учитывая культуру китайцев в еде, муку и мороженное еще они будут покупать...остальное им не вкусно, и чуть дальше от Пекина и Харбина, города русской культуры, русских продуктов не встретить... Не нужны они китайцам, не вкусно и т.д. Как и любой россиянин живущий далеко от границ с Китаем, готов ли он есть часто китайскую еду? Нет, не готов, причина- не вкусно! Приграничье Китая и России не в счет, это малая доля населения каждой из стран!!!
23 января, 09:35
Павел Пирогов
5200018
Живу в Сибири, а точнее в Красноярске и прекрасно ем китайскую кухню и она мне нравится! Так же как и моя супруга с удовольствием ест русскую кухню, а так же сладости, колбасы, сыр и т.д.!!! А чтоб вам совсем было понятно, то моя супруга китаянка и не с севера Китая а наоборот с самого юга, провинция Гуанси, город Наньнин... Так что сказки, того самого леса, рассказываете вы!))))
23 января, 12:50
Maxim Parshelist
1923001
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