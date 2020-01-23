Уилл Смит снова "плохой парень", Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в прокате — фильмы про сильных духом женщин и веселых мужчин. Кристен Стюарт сражается с неизвестными монстрами в ужастике "Под водой". Уилл Смит и Мартин Лоуренс — опять полицейские в "Плохих парнях навсегда". Аглая Тарасова запускает "Марафон желаний", чтобы найти мужа. А очаровательный Барашек Шон поможет инопланетной незнакомке найти путь домой в "Фермагеддоне". О лучших фильмах недели — в материале РИА Новости.

Новый "Чужой" теперь в воде

Кристен Стюарт тянет к воде — как же иначе объяснить то, что свой первый сценарий она написала к короткометражке "Пойдем поплаваем" (и еще сняла ее), в планах — драма "The Chronology of Water". А сейчас на актрису можно посмотреть в картине "Под водой" — ужастике про монстров, обитающих в Марианской впадине, и о том, к чему приводит человеческая вседозволенность.

Место действия — буровая станция "Кеплер" на глубине 13 километров. Экипаж работает в таких необычных условиях уже тридцать дней, но вдруг происходит сильное землетрясение, станция и ее технологическое обеспечение не выдерживают. Связь с поверхностью и другими установками прервана, запас кислорода иссякает, спасательных капсул нет, а все вокруг начинает разрушаться.

© Двадцатый век Фокс СНГ (2019) Кристен Стюарт в фильме "Под водой" 1 из 4 Кристен Стюарт в фильме "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) Венсан Кассель в фильме "Под водой" 2 из 4 Венсан Кассель в фильме "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) Кадр из фильма "Под водой" 3 из 4 Кадр из фильма "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) Кристен Стюарт в картине "Под водой" 4 из 4 Кристен Стюарт в картине "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) 1 из 4 Кристен Стюарт в фильме "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) 2 из 4 Венсан Кассель в фильме "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) 3 из 4 Кадр из фильма "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) 4 из 4 Кристен Стюарт в картине "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019)

Выжившие, среди которых инженер-электрик Нора (Стюарт) и капитан Люсьен (Венсан Кассель), решают пройти по дну океана к далекой заброшенной станции "Робак" и попробовать добраться до поверхности. Но это не все трудности. По пути герои сталкиваются с неизвестными существами — похожими на дементоров, которые хотят съесть людей.

Создатели картины придумали скафандры (прототипы — из НАСА). Декорации сделали так, чтобы можно было использовать технологию съемки "dry-for-wet" (съемка подводных сцен в сухом павильоне). Ее применял Гильермо дель Торо в своей "Форме воды". В этом случае используются специальные световые эффекты, а актеры или дублеры выполняют движения на тросах или специальных креплениях, чтобы казалось, будто они плавают.

© Двадцатый век Фокс СНГ (2019) Сцена из фильма "Под водой" 1 из 2 Сцена из фильма "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) Кадр из фильма "Под водой" 2 из 2 Кадр из фильма "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) 1 из 2 Сцена из фильма "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019) 2 из 2 Кадр из фильма "Под водой" © Двадцатый век Фокс СНГ (2019)

Сценаристы вдохновлялись "Чужим" Ридли Скотта 1979 года и сиквелом 1986 года "Чужие" Джеймса Кэмерона. Неудивительно, что и героиню Стюарт они решили сделать похожей на Эллен Рипли.

А Кристен Стюарт предложила, чтобы у Норы была бритая голова: ей казалось, что такой внешний вид точнее раскрывает характер персонажа.

"В начале фильма Нора в буквальном смысле застигнута врасплох, — приводят прокатчики слова Кристен Стюарт. — Она полуодетая, чистит зубы, и тут из-за землетрясения буровая установка взрывается. Люди, как правило, открыто демонстрируют разные эмоции, оказываясь в травматичной обстановке, а Нора закрытая, ее не сразу разгадаешь. Но она действительно встает на ноги и становится героем".

В итоге лента выполняет все свои задачи: пугает, захватывает и интригует. Она будет интересна поклонникам и научной фантастики, и фильмов ужасов.

Уилл Смит снова в деле

Детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт снова в деле: в картине "Плохие парни навсегда" герои франшизы объединяются после того, как одного из них пытаются убить.

© WDSSPR (2020) Уилл Смит и Мартин Лоуренс в фильме "Плохие парни навсегда" 1 из 2 Уилл Смит и Мартин Лоуренс в фильме "Плохие парни навсегда" © WDSSPR (2020) © WDSSPR (2020) Ванесса Хадженс в фильме "Плохие парни навсегда" 2 из 2 Ванесса Хадженс в фильме "Плохие парни навсегда" © WDSSPR (2020) 1 из 2 Уилл Смит и Мартин Лоуренс в фильме "Плохие парни навсегда" © WDSSPR (2020) 2 из 2 Ванесса Хадженс в фильме "Плохие парни навсегда" © WDSSPR (2020)

Первый фильм вышел 25 лет назад, сиквелу — 17 лет, но зрители ждали продолжения истории о приключениях полицейских в Майами. За это время Бернетт (Мартин Лоуренс) рассорился с напарником, ушел из полиции и занялся частным сыском. Лоури (Уилл Смит) переживает кризис среднего возраста и думает завязать с холостяцким образом жизни. Но "плохим парням" приходится объединиться в борьбе с общим врагом, который мстит им из-за старого дела.

"В фильме будет много экшена и невероятных трюков, также появятся новые герои и зрителей ждет много неожиданных поворотов сюжета, — обещает продюсер Джерри Брукхаймер. — Но даже если вы не смотрели первые две части франшизы, можете смело начинать свое знакомство с "плохими парнями" с новой ленты: равнодушными герои вас точно не оставят".

© WDSSPR (2020) Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" 1 из 3 Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" © WDSSPR (2020) © WDSSPR (2020) Уилл Смит в фильме "Плохие парни навсегда" 2 из 3 Уилл Смит в фильме "Плохие парни навсегда" © WDSSPR (2020) © WDSSPR (2020) Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" 3 из 3 Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" © WDSSPR (2020) 1 из 3 Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" © WDSSPR (2020) 2 из 3 Уилл Смит в фильме "Плохие парни навсегда" © WDSSPR (2020) 3 из 3 Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" © WDSSPR (2020)

Пока Бернетт и Лоури были "вне экрана", многое изменилось: и сама полиция, и технологии. Поэтому героям придется приспосабливаться к совместной работе с элитным отрядом АММО (Административный модуль Майами и округа) и участвовать в фирменных, поставленных с голливудским размахом, экшен-сценах.

Волшебный блокнот

На этой неделе в прокате снова фильм о том, как девушки страдают из-за мужчин. На смену "(НЕ)идеальному мужчине" приходит "Марафон желаний" — "чудосбывательная комедия", как его называют прокатчики.

© Каропрокат (2020) Аглая Тарасова в фильме "Марафон желаний" © Каропрокат (2020) Аглая Тарасова в фильме "Марафон желаний"

У Марины (Аглая Тарасова) есть простая мечта — выйти замуж. Вот только молодой человек совсем не согласен с таким планом. Но ее не так просто остановить — Марина отправляется из родного Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. А еще у девушки есть волшебный блокнот — все, что там записано, сбывается. Во время пересадки в Санкт-Петербурге она встречает повара Сашу (Кирилл Нагиев), и у нее появляются все новые желания.

© Каропрокат (2020) Павел Деревянко в фильме "Марафон желаний" 1 из 5 Павел Деревянко в фильме "Марафон желаний" © Каропрокат (2020) © Каропрокат (2020) Кадр из фильма "Марафон желаний" 2 из 5 Кадр из фильма "Марафон желаний" © Каропрокат (2020) © Каропрокат (2020) Павел Деревянко в фильме "Марафон желаний" 3 из 5 Павел Деревянко в фильме "Марафон желаний" © Каропрокат (2020) © Каропрокат (2020) Кадр из фильма "Марафон желаний" 4 из 5 Кадр из фильма "Марафон желаний" © Каропрокат (2020) © Каропрокат (2020) Сцена из фильма "Марафон желаний" 5 из 5 Сцена из фильма "Марафон желаний" © Каропрокат (2020) 1 из 5 Павел Деревянко в фильме "Марафон желаний" © Каропрокат (2020) 2 из 5 Кадр из фильма "Марафон желаний" © Каропрокат (2020) 3 из 5 Павел Деревянко в фильме "Марафон желаний" © Каропрокат (2020) 4 из 5 Кадр из фильма "Марафон желаний" © Каропрокат (2020) 5 из 5 Сцена из фильма "Марафон желаний" © Каропрокат (2020)

Для актрисы Даши Чаруши это режиссерский дебют, но один из продюсеров проекта — ее муж Илья Найшуллер, который снял почти все лучшие клипы группы "Ленинград". В "Марафоне желаний" принимают участие Александр Гудков (он же соавтор сценария), Павел Деревянко, Юлия Ауг, Екатерина Варнава — должно быть очень смешно.

Барашек Шон влюблен и очень опасен

В прокат выходит новый "Барашек Шон" — о похождениях культового рисованного предводителя стада овец. В новой картине он отправится в межгалактическое приключение.

Барашек впервые появился в короткометражке "Стрижка "под ноль" про изобретателя Уоллеса и его пса Громита. Потом о нем сняли анимационный сериал. После пяти сезонов Шон стал звездой. В 2015-м вышел полнометражный мультфильм (кстати, получил номинации на "Золотой глобус", "Оскар", BAFTA и другие престижные награды), а теперь — продолжение с приставкой "Фермагеддон".