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Культура
2020-01-23T06:23+0300
https://ria.ru/20200123/1563560820.html
Клип Jonas Brothers за неделю набрал почти 20 миллионов просмотров
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РИА Новости

Клип Jonas Brothers за неделю набрал почти 20 миллионов просмотров

03:57 23.01.2020 (обновлено: 06:23 23.01.2020)
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Клип американской поп-рок группы Jonas Brothers на песню "What a man gotta do" за неделю набрал почти 20 миллионов просмотров на YouTube.
Видео снято в стиле фильмов 70-х и 80-х годов. В нем братья Джонас снялись вместе с женами.
Так, Ник Джонас и Приянка Чопра воссоздают эпизод из комедии "Рискованный бизнес" (1983) с Томом Крузом в главной роли. Джо Джонас и Софи Тернер повторяют школьный танец из мюзикла "Бриолин" (1978 год), а Кевин и Дантэль Джонас и изображают героев из драмы "Скажи что-нибудь" (1989 год).
Это не первая работа, в которой братья Джонас появляются вместе с женами. В 2019 году они выпустили ролик на хит Sucker, в котором также снялись парами. Меньше, чем за год видео посмотрели 245 миллионов раз.
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