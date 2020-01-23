Клип Jonas Brothers за неделю набрал почти 20 миллионов просмотров

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Клип американской поп-рок группы Jonas Brothers на песню "What a man gotta do" за неделю набрал почти 20 миллионов просмотров на YouTube.

Видео снято в стиле фильмов 70-х и 80-х годов. В нем братья Джонас снялись вместе с женами.

Так, Ник Джонас и Приянка Чопра воссоздают эпизод из комедии "Рискованный бизнес" (1983) с Томом Крузом в главной роли. Джо Джонас и Софи Тернер повторяют школьный танец из мюзикла "Бриолин" (1978 год), а Кевин и Дантэль Джонас и изображают героев из драмы "Скажи что-нибудь" (1989 год).