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2020-01-22T23:58+0300
https://ria.ru/20200122/1563758568.html
В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе
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РИА Новости

В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе

23:57 22.01.2020 (обновлено: 23:58 22.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Окончание конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Так парламентарий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявившего, что проблемы на юго-востоке страны можно решить "завтра". По мнению украинского лидера, Киев "защищает" в Донбассе свои земли, но при обоюдном желании сторон "готов прекратить войну".
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Бальбек предположил, что руководство ДНР и ЛНР также заинтересованы в завершении конфликта.
"Мне хочется верить, что президент Украины найдет слова и предпримет действия, чтобы миру в Донбассе зажегся зеленый свет, люди устали", — сказал он в комментарии телеканалу RT.
Также политик подчеркнул, что вместе с миллионами россиян и украинцев поддерживает стремление Зеленского к миру.
Весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, однако перестрелки продолжаются, несмотря на соглашения сторон о перемирии.
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ЛНРДНРУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРуслан БальбекВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
"В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе" хм... а Путин все время говорит "это нас не касается, нас там нет, это внутреннее дело Украины, Киев должен договорится с Донбассом..." и пр. так какое же отношение имеет ГД РФ к внутренним делам Украины, к тому, что главное, что неглавное... берега попутали депутаты?
23 января, 03:35
давно живу,ёлочка нравится...банят и банят... Тэн
3000011
Война между своими - это ужасно. Вот что может натворить один дурак пробравшись во власть, который "направо и налево" раздавал суверенитеты с одной целью - разрушить страну и хапнуть побольше для своей семьи.
23 января, 01:38
ВпВсё помню! Дедушка
1000002
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