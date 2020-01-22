ФАС разработала проект постановления по предустановке российского ПО

Заместитель руководителя ФАСпояснил, что на смартфонах и планшетах могут быть предустановлены такие приложения, как антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к государственным услугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и "смарт-ТВ" должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ первого и второго мультиплекса, добавил он.