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2020-01-23T03:40+0300
https://ria.ru/20200122/1563758489.html
ФАС разработала проект постановления по предустановке российского ПО
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РИА Новости

ФАС разработала проект постановления по предустановке российского ПО

23:51 22.01.2020 (обновлено: 03:40 23.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала концепцию проекта постановления, предусматривающего предустановку на определенные виды техники отечественного программного обеспечения, сообщила пресс-служба ведомства.
Владимир Путин в начале декабря прошлого года подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. Перечни конкретных товаров, а также программ и порядок их установки должен будет определять кабинет министров.
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В среду в ФАС состоялось рабочее совещание по разработке концепции проекта. Документ регламентирует, для какого оборудования, каким образом и когда должен быть обеспечен режим предустановки российского ПО. Речь идет о смартфонах, планшетах, компьютерах, а также телевизорах с функцией "смарт-ТВ".
Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин пояснил, что на смартфонах и планшетах могут быть предустановлены такие приложения, как антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к государственным услугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и "смарт-ТВ" должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ первого и второго мультиплекса, добавил он.
Голомолзин напомнил, что с первого июля 2020 года предустановка будет обязательной для смартфонов, с первого июля 2021 - для планшетов, с первого июля 2022 - для компьютеров, а с первого июля 2023 года – для телевизоров с функцией "смарт-ТВ".
После доработки концепции готовящегося проекта постановления с учетом предложений участников заседания им направят ее окончательный текст. Ожидается, что до конца января на основе этой концепции участникам рабочей группы также направят проект постановления. Внесение документа в кабинет министров запланировано на март 2020 года.
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Обсудить 6
Анатолий ГоломолзинФедеральная антимонопольная служба РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Как иронично - федеральная АНТИМОНОПОЛЬНАЯ служба устанавливает МОНОПОЛИЮ на российское программное обеспечение... Только в России это в порядке вещей.
23 января, 06:01
Eugene Krabs
1100005
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