Генсек ООН рассказал об угрожающих миру "всадниках Апокалипсиса"

Вторым "всадником", как он заявил, предстает климатический кризис. Гутерреш обратил внимание на то, что наблюдается рост средней температуры в мире, миллионы видов живых существ оказались под угрозой исчезновения.

Третьим "всадником" Гутерреш назвал "растущее глобальное недоверие". Он заявил, что в мире падает доверие к политическим учреждениям; два из трех человек живут в странах, где растет неравенство; все больше и больше человек сомневаются в пользе глобализации.