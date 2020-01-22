Генсек ООН рассказал об угрожающих миру "всадниках Апокалипсиса"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.
"Я вижу "четырех всадников" среди нас – четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века", — сказал Гутерреш на Генассамблее ООН.
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По словам генсека, первым всадником является "высочайшая геостратегическая напряженность". Генсек ООН подчеркнул, что разрушительные конфликты ведут к широкомасштабным людским страданиям, наблюдается рост ядерной угрозы.
Вторым "всадником", как он заявил, предстает климатический кризис. Гутерреш обратил внимание на то, что наблюдается рост средней температуры в мире, миллионы видов живых существ оказались под угрозой исчезновения.
Третьим "всадником" Гутерреш назвал "растущее глобальное недоверие". Он заявил, что в мире падает доверие к политическим учреждениям; два из трех человек живут в странах, где растет неравенство; все больше и больше человек сомневаются в пользе глобализации.
Последним "всадником", согласно заявлению генсека ООН, является "темная сторона цифрового мира". Гутерреш подчеркнул, что новые технологии используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей.
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