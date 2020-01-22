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Генсек ООН рассказал об угрожающих миру "всадниках Апокалипсиса"
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РИА Новости

Генсек ООН рассказал об угрожающих миру "всадниках Апокалипсиса"

23:50 22.01.2020 (обновлено: 06:56 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.
"Я вижу "четырех всадников" среди нас – четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века", — сказал Гутерреш на Генассамблее ООН.
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По словам генсека, первым всадником является "высочайшая геостратегическая напряженность". Генсек ООН подчеркнул, что разрушительные конфликты ведут к широкомасштабным людским страданиям, наблюдается рост ядерной угрозы.
Вторым "всадником", как он заявил, предстает климатический кризис. Гутерреш обратил внимание на то, что наблюдается рост средней температуры в мире, миллионы видов живых существ оказались под угрозой исчезновения.
Третьим "всадником" Гутерреш назвал "растущее глобальное недоверие". Он заявил, что в мире падает доверие к политическим учреждениям; два из трех человек живут в странах, где растет неравенство; все больше и больше человек сомневаются в пользе глобализации.
Последним "всадником", согласно заявлению генсека ООН, является "темная сторона цифрового мира". Гутерреш подчеркнул, что новые технологии используют для преступлений, разжигания ненависти, распространения ложной информации и эксплуатации людей.
Конец света
6 октября 2019, 08:48РИА Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
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Антониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
Популярные комментарии
и пятый "всадник" - это манипуляции сознанием людей, которые не могут оценить манипуляция это или нет ( в том числе это касается распиаренных активистов наподобие Греты Тунберг)
23 января, 00:21
АПАлександр Перов
11440005
Вся негативная обстановка идет от США. Они провоцируют войны, они спонсирют и взращивают терроризм, они уничтожают процветающие государства. А все почему? Да потому что жадные. Трудно себе представить, куда бы шагнуло человечество, если бы не гнилая политика этого псевдогосударства.
23 января, 06:42
Александр Сергеевич
110110010
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