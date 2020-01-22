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ВОЗ обсудит ситуацию с коронавирусом на втором экстренном заседании
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РИА Новости

ВОЗ обсудит ситуацию с коронавирусом на втором экстренном заседании

23:44 22.01.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных масках на улице Пекина
Люди в защитных масках на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных масках на улице Пекина
ЖЕНЕВА, 22 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит обсуждение ситуации вокруг вспышки коронавируса в Китае и необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире на новом экстренном заседании комитета в четверг, заявил гендиректор организации Тедрос Адан Гебрейесус.
В среду в Женеве прошло экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации в связи во вспышкой нового типа коронавируса.
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"Я ценю сотрудничество с министерством здравоохранения Китая и личное вмешательство президента Си и премьера Ли очень важно. Сегодня у нас состоялась очень хорошая дискуссия, но также стало ясно, чтобы продвигаться вперед, нам нужно больше информации. Поэтому я решил созвать новое заседание экстренного комитета завтра, чтобы мы продолжили дискуссии", - сказал он журналистам на брифинге в Женеве.
"Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы объявлять или нет чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения, имеющего международное значения. Мы должны учитывать все обстоятельства, наша команда находится в Китае, работает с местными экспертами, властями. Завтра у нас будет больше информации", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВОЗКитайВ мире
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