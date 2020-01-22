ВОЗ обсудит ситуацию с коронавирусом на втором экстренном заседании

ЖЕНЕВА, 22 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ( Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) продолжит обсуждение ситуации вокруг вспышки коронавируса в Китае и необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире на новом экстренном заседании комитета в четверг, заявил гендиректор организации Тедрос Адан Гебрейесус.

В среду в Женеве прошло экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации в связи во вспышкой нового типа коронавируса.

"Я ценю сотрудничество с министерством здравоохранения Китая и личное вмешательство президента Си и премьера Ли очень важно. Сегодня у нас состоялась очень хорошая дискуссия, но также стало ясно, чтобы продвигаться вперед, нам нужно больше информации. Поэтому я решил созвать новое заседание экстренного комитета завтра, чтобы мы продолжили дискуссии", - сказал он журналистам на брифинге в Женеве.