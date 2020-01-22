Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T23:41+0300
https://ria.ru/20200122/1563758335.html
В ДНР сообщили об обстреле силовиками двух населенных пунктов
https://cdn23.img.ria.ru/images/151104/03/1511040370_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_f986bdf8b070326d32d8bc60720eb4f8.jpg
РИА Новости

В ДНР сообщили об обстреле силовиками двух населенных пунктов

23:40 22.01.2020 (обновлено: 23:41 22.01.2020)
295
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии крупного калибра районы двух населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 21.55 до 22.09 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям населенных пунктов Новая Таврия и Коминтерново. Всего за указанный период было выпущено 20 снарядов калибром 152 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Вчера, 19:24
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"
100171
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
В Горловке один человек погиб из-за обстрела со стороны силовиков
Военный конвой США в Сирии
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Военнослужащий ВСУ
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Алексей Кривуля
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
Президент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака прокомментировал встречу с Трампом в Давосе
Стоп-кадр видео встречи президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Военнослужащие в Донбассе
В Госдуме назвали главное условие прекращения конфликта в Донбассе
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Кадыров оценил слова Путина о "мразях", создающих "группы смерти"
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Тулси Габбард
Демократ Габбард подала иск о клевете против Клинтон
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Роспотребнадзор назвал причину вспышки сальмонеллеза в детсаду в Югре
08:44На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
08:43В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
08:42Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
Лента новостейМолния