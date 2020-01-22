В ДНР сообщили об обстреле силовиками двух населенных пунктов

"Сегодня с 21.55 до 22.09 (совпадает с мск) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям населенных пунктов Новая Таврия и Коминтерново. Всего за указанный период было выпущено 20 снарядов калибром 152 миллиметра", - сказал представитель ведомства.