Онищенко рассказал о происхождении коронавируса

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Коронавирус существовал и раньше, но, вероятно, только сейчас перешел на человека, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Скорее всего, этот вирус преодолел межвидовой барьер: раньше он, судя по всему, был у перепончатокрылых", - сказал он РЕН ТВ.
По словам парламентария, изначально считалось, что это заболевание вызвано употреблением морепродуктов, однако сейчас эту версию не рассматривают.
"Раз начинается с пневмонии, значит, речь идет о воздушном пути передачи", - отметил он.
По мнению Онищенко, китайские власти недооценивают или "явно скрывают" угрозу распространения вируса.
Ранее Онищенко также заявлял, что из-за вспышки коронавируса в Китае мир находится "на пороге новой угрозы".
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Согласно последним данным, в результате заболевания погибли 17 человек, в Китае число заразившихся достигло 473 человек.
Кроме того, в январе с разницей в неделю в Петербург прилетели гражданин Китая и россиянин. Оба мужчины сами обратились к врачам и были госпитализированы в Боткинскую больницу, на данный момент коронавирус у заболевших не выявили. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров отметил, что с точки зрения эпидемиологической безопасности Россия готова противостоять возможной угрозе распространения заболевания.