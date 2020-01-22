Онищенко рассказал о происхождении коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко

"Скорее всего, этот вирус преодолел межвидовой барьер: раньше он, судя по всему, был у перепончатокрылых", - сказал он РЕН ТВ.

По словам парламентария, изначально считалось, что это заболевание вызвано употреблением морепродуктов, однако сейчас эту версию не рассматривают.

"Раз начинается с пневмонии, значит, речь идет о воздушном пути передачи", - отметил он.

По мнению Онищенко, китайские власти недооценивают или "явно скрывают" угрозу распространения вируса.

Ранее Онищенко также заявлял, что из-за вспышки коронавируса в Китае мир находится "на пороге новой угрозы".

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Согласно последним данным, в результате заболевания погибли 17 человек, в Китае число заразившихся достигло 473 человек.