В Сочи 30 человек эвакуировали из дома с горящей квартирой

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 30 человек и одного спасли из дома в Адлерском районе Спасатели эвакуировали 30 человек и одного спасли из дома в Адлерском районе Сочи , где горела квартира, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Отмечается, что заявка о пожаре в жилом доме на улице Тюльпанов в Сочи поступила в 21.43. Прибывшие на место спасатели установили, что горит квартира площадью 50 квадратных метров.

"Проведена эвакуация 30 человек, один человек спасён. В результате пожара погибших и пострадавших нет. В 22.21 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.