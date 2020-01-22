В Сочи 30 человек эвакуировали из дома с горящей квартирой

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 30 человек и одного спасли из дома в Адлерском районе Сочи, где горела квартира, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что заявка о пожаре в жилом доме на улице Тюльпанов в Сочи поступила в 21.43. Прибывшие на место спасатели установили, что горит квартира площадью 50 квадратных метров.
"Проведена эвакуация 30 человек, один человек спасён. В результате пожара погибших и пострадавших нет. В 22.21 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении были задействованы пять единиц техники и 17 человек личного состава.
21 января, 10:54В Екатеринбурге подросток помог спастись соседям при пожаре