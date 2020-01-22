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В Сочи 30 человек эвакуировали из дома с горящей квартирой
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РИА Новости

В Сочи 30 человек эвакуировали из дома с горящей квартирой

23:20 22.01.2020 (обновлено: 23:21 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили пожаротушения у пожарного депо
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобили пожаротушения у пожарного депо. Архивное фото
СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 30 человек и одного спасли из дома в Адлерском районе Сочи, где горела квартира, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что заявка о пожаре в жилом доме на улице Тюльпанов в Сочи поступила в 21.43. Прибывшие на место спасатели установили, что горит квартира площадью 50 квадратных метров.
"Проведена эвакуация 30 человек, один человек спасён. В результате пожара погибших и пострадавших нет. В 22.21 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении были задействованы пять единиц техники и 17 человек личного состава.
Сотрудник пожарной службы
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ГУ МЧС по Краснодарскому краюМЧС РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
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