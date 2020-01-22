В Турции произошло землетрясение

Ранее агентство по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о землетрясении, которое произошло в 22.22 мск с эпицентром в районе между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса.
"На данный момент никаких негативных сообщений нам не поступало, пострадавших и погибших нет. В Акхисаре несколько домов получили повреждения", - говорится в заявлении Дениза.
Как сообщил РИА Новости представитель администрации Манисы, после первого подземного толчка произошли несколько афтершоков меньшей силы.
"Ситуация в городе, в целом, спокойная, паники нет, хотя некоторые жители пока опасаются возвращаться в свои дома и остаются на улице", - добавил собеседник агентства.