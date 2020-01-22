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В Турции произошло землетрясение
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РИА Новости

В Турции произошло землетрясение

23:20 22.01.2020 (обновлено: 23:57 22.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 22 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 на западе Турции не привело, по предварительным данным, к человеческим жертвам, пострадавших нет, заявил губернатор провинции Маниса Ахмет Дениз.
Ранее агентство по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о землетрясении, которое произошло в 22.22 мск с эпицентром в районе между городами Кыркагач и Акхисар провинции Маниса.
"На данный момент никаких негативных сообщений нам не поступало, пострадавших и погибших нет. В Акхисаре несколько домов получили повреждения", - говорится в заявлении Дениза.
Как сообщил РИА Новости представитель администрации Манисы, после первого подземного толчка произошли несколько афтершоков меньшей силы.
"Ситуация в городе, в целом, спокойная, паники нет, хотя некоторые жители пока опасаются возвращаться в свои дома и остаются на улице", - добавил собеседник агентства.
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Маниса (провинция)ТурцияВ мире
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