В Бекаа на съемочную группу ливанского канала напали во время митингов

Группа людей отобрала у оператора телефон и разбила машину съемочной группы. Корреспондент в эфире заявил, что во время нападения рядом находились сотрудники военной службы безопасности и полиции, однако никаких действий в защиту журналистов они не предприняли.

Министр внутренних дел Мохамад Фахми заявил, что осуждает и не приемлет случившееся с журналистами в Бекаа. Фахми взял под свой контроль расследование нападения и пообещал, что преступники будут задержаны и наказаны. Говоря о присутствии сотрудников полиции во время нападения, министр заверил, что стражи порядка прибыли к месту событий после нападения, когда злоумышленники скрылись.