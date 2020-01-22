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В Бекаа на съемочную группу ливанского канала напали во время митингов
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РИА Новости

В Бекаа на съемочную группу ливанского канала напали во время митингов

23:04 22.01.2020 (обновлено: 23:05 22.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВо время акции протеста в Ливане
Во время акции протеста в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Во время акции протеста в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Съемочная группа ливанского телеканала MTV подверглась нападению со стороны агрессивно настроенных людей во время трансляции с места проведения антиправительственных митингов в Бекаа района Джаляля на востоке страны, сообщает сам телеканал.
Группа людей отобрала у оператора телефон и разбила машину съемочной группы. Корреспондент в эфире заявил, что во время нападения рядом находились сотрудники военной службы безопасности и полиции, однако никаких действий в защиту журналистов они не предприняли.
Министр внутренних дел Мохамад Фахми заявил, что осуждает и не приемлет случившееся с журналистами в Бекаа. Фахми взял под свой контроль расследование нападения и пообещал, что преступники будут задержаны и наказаны. Говоря о присутствии сотрудников полиции во время нападения, министр заверил, что стражи порядка прибыли к месту событий после нападения, когда злоумышленники скрылись.
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