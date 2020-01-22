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На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе
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РИА Новости

На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе

22:57 22.01.2020
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© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
В среду Кива заявил, что на него напал человек, ранее угрожавший ему в сети, на место прибыла полиция и сняла побои. Однако издание "Цензор" опубликовало видео, в котором видно, что человек, похожий на Киву, сам наносит удар первым. Полиция Киева заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента с участием депутата, правоохранители разыскивают второго участника конфликта, который с места происшествия уехал на автомобиле.
"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо", - сообщила пресс-служба офиса генпрокурора в среду.
Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией "умышленное средней тяжести телесное повреждение".
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Оппозиционная платформа - За жизньРуслан РябошапкаИлья КиваВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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