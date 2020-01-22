На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе

В среду Кива заявил, что на него напал человек, ранее угрожавший ему в сети, на место прибыла полиция и сняла побои. Однако издание "Цензор" опубликовало видео, в котором видно, что человек, похожий на Киву, сам наносит удар первым. Полиция Киева заявила, что устанавливает обстоятельства инцидента с участием депутата, правоохранители разыскивают второго участника конфликта, который с места происшествия уехал на автомобиле.