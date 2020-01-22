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Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"
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РИА Новости

Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"

22:54 22.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет компании "Аэрофлот", доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Самолет компании Аэрофлот, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Претензии группы пассажиров к "Аэрофлоту" за их опоздания на рейсы отклоняются, постановил в среду суд в США.
Пассажиры требовали 10 миллионов долларов возмещения. Адвокат пассажиров пытался выдвинуть против "Аэрофлота" и финской авиакомпании Finnair классовый иск за нарушение Монреальской конвенции о гражданской авиации, а также иск по американскому закону RICO по борьбе с организованной преступностью.
"Все требования в отношении "Аэрофлота" отклоняются", - говорится в 29-страничном распоряжении федерального судьи северного округа Иллинойса Маниша Шаха. В деле остался только один эпизод, который не имеет отношения к "Аэрофлоту".
Обе авиакомпании-ответчика требовали отклонить иск. По их заявлению, пассажиры не смогли доказать нарушение Монреальской конвенции или контракта на перевозку. "Аэрофлот" и Finnair также указывали на то, что законы, направленные против мафии, к данному делу неприменимы.
Судья отклонил пять пунктов иска на том основании, что у американского суда нет юрисдикции для того, чтобы разбирать данное дело против российской и финской авиакомпаний. Тот факт, что авиакомпании могут летать в Чикаго, штат Иллинойс, никак не означает, что они связаны с Иллинойсом и подсудны суду в Иллинойсе, постановил судья. Кроме того, сами опоздания имели место в Москве, а не в Иллинойсе, так что американский суд здесь не при чем, постановил судья.
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Еще четыре пункта иска судья счел необоснованными. По его словам, Монреальская конвенция касается смерти или травм, нанесенных пассажиру на борту самолета, при посадке и высадке, но никаких подобных инцидентов в деле нет. Лишь одна истица, Светлана Бандурина, заявила, что получила травму больной ноги от долгой ходьбы после того, как Finnair не предоставила ей инвалидное кресло. Но и эта возможная травма не имеет отношения к посадке или высадке из самолета, заявил судья.
Кроме того, заявления истцов, будто компании ответственны за задержку пассажиров и багажа, не соответствуют Монреальской конвенции, поскольку та говорит об ответственности за "полное неисполнение контракта", говорится в решении суда. "Авиакомпании заявляют, что истцы не обосновали претензии в нарушении контракта, потому что не указано, какие именно контрактные обязательства нарушили авиакомпании... Я согласен с ответчиками", - пишет судья.
Судья также напомнил, что закон RICO направлен против вымогательства со стороны организаций. "(Пассажиры) не смогли показать наличия конкретной (преступной) организации и не обосновали факт вымогательства, так что их претензии отклоняются", - постановил судья Шах.
Наконец, суд запретил истцам подавать иск повторно или в измененном виде. По его словам, адвокат истцов уже два раза переписывал исковое заявление, и нет никаких оснований считать, что ему есть, что добавить по делу.
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Из ряда пассажиров и их претензий в деле остались лишь требования пассажирки Нины Березкиной к компании Finnair. Березкина пыталась добраться из Луисвилла, штат Кентукки, в Оренбург через Чикаго, Хельсинки и Москву, но ее рейс Чикаго-Москва был отменен из-за поломки. Однако и здесь судья постановил, что потенциальное возмещение ущерба может быть очень ограниченным. Судья скептически отнесся к заявлениям Березкиной, что отмена рейса причинила ей "подлежащий компенсации экономический и общий ущерб", а также "физические неудобства и дискомфорт, боль, усталость, потерю времени, раздражение". По словам судьи, большая часть этих претензий не подлежит возмещению по Монреальской конвенции.
В оригинальном иске, поданном в январе 2019 года, истцами выступали три пассажира из США - Дмитрий, Светлана и Александр Бандурины, которые опоздали на совместный рейс авиакомпаний с пересадкой в Хельсинки. Позднее к ним добавился Брент Хансон из штата Вашингтон, который опоздал на рейс в Шереметьево в декабре 2018 года и винил в этом авиакомпанию, долго регистрировавшую багаж. Жительницы Иллинойса Мадина Дзугкоева и Альбина Толпарова с ребенком опоздали в феврале 2018 года на рейс Москва-Нью-Йорк и винили в этом очередь на регистрацию багажа, в которой они прождали 40 минут. Есдаулет Изенов из Калифорнии прибыл на посадку на рейс в США за 19 минут до вылета, а по правилам посадка заканчивается за 20 минут до вылета.
Заместитель гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров ранее расценивал размер требований и характер обвинений по иску как попытку оказать давление на авиакомпанию с целью дальнейшего заключения мирового соглашения на выгодных для истцов условиях. Александров заявил РИА Новости, что компания всегда защищает свое доброе имя в таких условиях.
Самолет авиакомпании Аэрофлот
13 января, 16:10
"Аэрофлот" перенес время вылета ближайших рейсов в Тегеран
86321202
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АэрофлотСШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть "Аэрофлот" поделиться своими юристами с "Газпромом".
22 января, 23:02
LKLeopold Kudasov
1220000
А ничего странного - в нашем суде у них вообще не было бы ни единого шанса!
22 января, 23:17
Руслан Тлеуж
400006
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