Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Претензии группы пассажиров к " . Претензии группы пассажиров к " Аэрофлоту " за их опоздания на рейсы отклоняются, постановил в среду суд в США

Пассажиры требовали 10 миллионов долларов возмещения. Адвокат пассажиров пытался выдвинуть против "Аэрофлота" и финской авиакомпании Finnair классовый иск за нарушение Монреальской конвенции о гражданской авиации, а также иск по американскому закону RICO по борьбе с организованной преступностью.

"Все требования в отношении "Аэрофлота" отклоняются", - говорится в 29-страничном распоряжении федерального судьи северного округа Иллинойса Маниша Шаха. В деле остался только один эпизод, который не имеет отношения к "Аэрофлоту".

Обе авиакомпании-ответчика требовали отклонить иск. По их заявлению, пассажиры не смогли доказать нарушение Монреальской конвенции или контракта на перевозку. "Аэрофлот" и Finnair также указывали на то, что законы, направленные против мафии, к данному делу неприменимы.

Судья отклонил пять пунктов иска на том основании, что у американского суда нет юрисдикции для того, чтобы разбирать данное дело против российской и финской авиакомпаний. Тот факт, что авиакомпании могут летать в Чикаго, штат Иллинойс, никак не означает, что они связаны с Иллинойсом и подсудны суду в Иллинойсе, постановил судья. Кроме того, сами опоздания имели место в Москве , а не в Иллинойсе, так что американский суд здесь не при чем, постановил судья.

Еще четыре пункта иска судья счел необоснованными. По его словам, Монреальская конвенция касается смерти или травм, нанесенных пассажиру на борту самолета, при посадке и высадке, но никаких подобных инцидентов в деле нет. Лишь одна истица, Светлана Бандурина, заявила, что получила травму больной ноги от долгой ходьбы после того, как Finnair не предоставила ей инвалидное кресло. Но и эта возможная травма не имеет отношения к посадке или высадке из самолета, заявил судья.

Кроме того, заявления истцов, будто компании ответственны за задержку пассажиров и багажа, не соответствуют Монреальской конвенции, поскольку та говорит об ответственности за "полное неисполнение контракта", говорится в решении суда. "Авиакомпании заявляют, что истцы не обосновали претензии в нарушении контракта, потому что не указано, какие именно контрактные обязательства нарушили авиакомпании... Я согласен с ответчиками", - пишет судья.

Судья также напомнил, что закон RICO направлен против вымогательства со стороны организаций. "(Пассажиры) не смогли показать наличия конкретной (преступной) организации и не обосновали факт вымогательства, так что их претензии отклоняются", - постановил судья Шах.

Наконец, суд запретил истцам подавать иск повторно или в измененном виде. По его словам, адвокат истцов уже два раза переписывал исковое заявление, и нет никаких оснований считать, что ему есть, что добавить по делу.

Из ряда пассажиров и их претензий в деле остались лишь требования пассажирки Нины Березкиной к компании Finnair. Березкина пыталась добраться из Луисвилла, штат Кентукки, в Оренбург через Чикаго, Хельсинки и Москву, но ее рейс Чикаго-Москва был отменен из-за поломки. Однако и здесь судья постановил, что потенциальное возмещение ущерба может быть очень ограниченным. Судья скептически отнесся к заявлениям Березкиной, что отмена рейса причинила ей "подлежащий компенсации экономический и общий ущерб", а также "физические неудобства и дискомфорт, боль, усталость, потерю времени, раздражение". По словам судьи, большая часть этих претензий не подлежит возмещению по Монреальской конвенции.

В оригинальном иске, поданном в январе 2019 года, истцами выступали три пассажира из США - Дмитрий, Светлана и Александр Бандурины, которые опоздали на совместный рейс авиакомпаний с пересадкой в Хельсинки. Позднее к ним добавился Брент Хансон из штата Вашингтон, который опоздал на рейс в Шереметьево в декабре 2018 года и винил в этом авиакомпанию, долго регистрировавшую багаж. Жительницы Иллинойса Мадина Дзугкоева и Альбина Толпарова с ребенком опоздали в феврале 2018 года на рейс Москва-Нью-Йорк и винили в этом очередь на регистрацию багажа, в которой они прождали 40 минут. Есдаулет Изенов из Калифорнии прибыл на посадку на рейс в США за 19 минут до вылета, а по правилам посадка заканчивается за 20 минут до вылета.