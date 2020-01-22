Источник рассказал детали ДТП с участием губернатора Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 22 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым врезался в столб, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее глава региона сообщил в Instagram о том, что попал в аварию. По его словам, в ДТП никто серьезно не пострадал, только водитель вывихнул руку.
"Со второстепенной дороги кто-то выезжал, машина с губернатором ехала по главной. <...> Чтобы избежать столкновения, машина, которая ехала по главной, въехала в столб", — сказал источник.