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Источник рассказал детали ДТП с участием губернатора Ставрополья
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РИА Новости

Источник рассказал детали ДТП с участием губернатора Ставрополья

22:50 22.01.2020 (обновлено: 23:48 22.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым врезался в столб, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее глава региона сообщил в Instagram о том, что попал в аварию. По его словам, в ДТП никто серьезно не пострадал, только водитель вывихнул руку.
"Со второстепенной дороги кто-то выезжал, машина с губернатором ехала по главной. <...> Чтобы избежать столкновения, машина, которая ехала по главной, въехала в столб", — сказал источник.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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Владимир ВладимировСтавропольский крайПроисшествия
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