В РПЦ призвали новое правительство рассмотреть предложения по абортам

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Ответственный секретарь патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов надеется, что в Ответственный секретарь патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов надеется, что в новом правительстве России руководители здравоохранения уделят внимание инициативам по ограничению государственного финансирования абортов и защите неприкосновенности жизни человека с момента зачатия.

"До тех пор, пока жизнь маленьких россиян до рождения не будет защищена законодательно, а также до тех пор, пока аборты будут осуществляться за счет государственных средств, разговоры о серьезном улучшении демографических показателей будут лишь пустым звуком", - сказал Лукьянов РИА Новости.

Русской православной церкви неоднократно заявляли о необходимости выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Межсоборное присутствие РПЦ разработало проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", в котором эмбрион называется "уникальным развивающимся человеческим существом", чьи "фундаментальные права как человеческой личности" предлагается закрепить в российском законодательстве.

Следственный комитет России и представители "Национальной медицинской палаты" ранее предложили ввести в Уголовный кодекс новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из таких статей - 124.1 - "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)". В ней под термином "плод человека" понимается внутриутробно развивающийся человеческий организм с девятой недели беременности до рождения.

По мнению Лукьянова, реализация инициативы о придании ребенку правового статуса "плода человека" еще до рождения учтет мнение церкви по теме абортов, "обеспечит начало положительных изменений в российском законодательстве и позволит исключить злоупотребления в области акушерства и гинекологии, что в свою очередь будет способствовать выполнению демографических задач".