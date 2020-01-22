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Религия и мировоззрение
2020-01-22T22:19+0300
https://ria.ru/20200122/1563757174.html
В РПЦ призвали новое правительство рассмотреть предложения по абортам
https://cdn24.img.ria.ru/images/97777/76/977777683_0:106:2200:1344_1036x0_80_0_0_59dccb53bcebc13f4d6b8186773d78bf.jpg
РИА Новости

В РПЦ призвали новое правительство рассмотреть предложения по абортам

22:18 22.01.2020 (обновлено: 22:19 22.01.2020)
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© Fotolia / KadmyБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача
© Fotolia / Kadmy
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Ответственный секретарь патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов надеется, что в новом правительстве России руководители здравоохранения уделят внимание инициативам по ограничению государственного финансирования абортов и защите неприкосновенности жизни человека с момента зачатия.
"До тех пор, пока жизнь маленьких россиян до рождения не будет защищена законодательно, а также до тех пор, пока аборты будут осуществляться за счет государственных средств, разговоры о серьезном улучшении демографических показателей будут лишь пустым звуком", - сказал Лукьянов РИА Новости.
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В Русской православной церкви неоднократно заявляли о необходимости выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Межсоборное присутствие РПЦ разработало проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", в котором эмбрион называется "уникальным развивающимся человеческим существом", чьи "фундаментальные права как человеческой личности" предлагается закрепить в российском законодательстве.
Следственный комитет России и представители "Национальной медицинской палаты" ранее предложили ввести в Уголовный кодекс новые статьи для верной квалификации врачебных ошибок. Одна из таких статей - 124.1 - "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)". В ней под термином "плод человека" понимается внутриутробно развивающийся человеческий организм с девятой недели беременности до рождения.
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По мнению Лукьянова, реализация инициативы о придании ребенку правового статуса "плода человека" еще до рождения учтет мнение церкви по теме абортов, "обеспечит начало положительных изменений в российском законодательстве и позволит исключить злоупотребления в области акушерства и гинекологии, что в свою очередь будет способствовать выполнению демографических задач".
Ранее в Минздраве России заявляли, что не поддерживают выведение из системы ОМС абортов, так как эта мера может привести к дискриминации отдельных категорий женщин и криминализации этой сферы, а также повысить материнскую смертность. Замминистра Татьяна Яковлева заявляла, что с помощью запретов абортов нельзя решить демографическую проблему, сложившуюся в России. По ее словам, запрет приведет к увеличению материнской и младенческой смертности, что отразится на общей продолжительности жизни в России.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПравительство РФРоссияТатьяна ЯковлеваОбщество
Популярные комментарии
И это было правильно. Для народа и для государства. Для нормального нравственного народа и для нормального государства. А не для «цивилизованного» потребителя и такого же сообщества потребителей.
22 января, 22:47
Владимир Белогорский
600053
Да, а ещё пусть правительство запретит секс до брака и без венчания,, а за нарушение - уголовная статья!
22 января, 22:30
Адам Ваксель
530023
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