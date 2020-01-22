Президент Ирака сообщил о 600 погибших в акциях протеста в стране

"Это больно и стыдно, что акты насилия привели к гибели 600 невинных демонстрантов, молодых людей. Я осуждаю эти преступления, преступившие закон рано или поздно понесут ответственность", - приводится в тексте заявления.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Ранее СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 400 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.