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Президент Ирака сообщил о 600 погибших в акциях протеста в стране
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РИА Новости

Президент Ирака сообщил о 600 погибших в акциях протеста в стране

22:17 22.01.2020
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© Фото : официальный сайт президента ИракаПрезидент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака Бархам Салех
© Фото : официальный сайт президента Ирака
ДАВОС 22 янв - РИА Новости. Свыше 600 иракцев погибли в проходящих с начала октября в Ираке акциях протеста, об этом в среду, выступая на форуме в швейцарском Давосе, заявил президент арабской республики Бархам Салех.
"Это больно и стыдно, что акты насилия привели к гибели 600 невинных демонстрантов, молодых людей. Я осуждаю эти преступления, преступившие закон рано или поздно понесут ответственность", - приводится в тексте заявления.
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Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Ранее СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 400 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
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Бархам СалехЭкономический форум в ДавосеИракВ мире
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